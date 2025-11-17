Летище Бургас и още няколко места остават без вода днес
До 17:00 ч. ще бъде спряна услугата в района на Летище Бургас, фирма "Керамика", фирма "Металснаб" и фирма "Геотон".
До 16:00 ч. пък ще бъде ограничена услугата на ул."Любен Каравелов"
между ул."Цар Калоян" и ул."Мария Луиза" и ул."Дебелт" между ул."Васил Левски" и ул."Пробуда".
И в двата случая причина е извършването на строително-монтажни работи.
Вода няма да има още между бл. 34 и бл. 35 в ж.к. "Славейков", както и село Димчево.
