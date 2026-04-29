Както Burgas24.bg съобщи бургаското летище откри днес изцяло обновената си писта с посрещането на самолет на "България Еър“, пристигащ от София. Аеропортът бе затворен за сериозния ремонт цели 6 месеца. Това става след шестмесечен ремонт на пистата.

"Строителството на такива проекти носят рискове, но ние се справихме и за 170 дни успяхме и приключихме в срок“, каза председателят на Надзорния съвет Деница Вайсмантел, цитирана от Булфото. Тя не скри радостта си от финала на проекта.

Сезонът се очаква да бъде с около 5% по-добър от миналата година, макар геополитиката да оставя своя отпечатък, сподели директорът Васил Атанасов. Умерен оптимист за сезона е и зам.-министърът на туризма Павел Петров.

България залага на имиджа си на стабилна и сигурна дестинация, докато около нея светът не е особено спокоен. Освен италианците, секторът разчита на традиционните пазари – българи, румънци, германци, поляци и чехи.

На пистата присъстваха ръководството на концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, Деница Вайсмантел - председател на Надзорния съвет, хаел Ройш, главен изпълнителен директор на компанията, и Васил Атанасов, директор на Летище Бургас и заместник-министърът на туризма Павел Петров, както и областният управител на Бургас Добромир Гюлев.