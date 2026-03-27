Летище Бургас посреща летния сезон на 2026 г. с наситена полетна програма, нови стратегически маршрути и увеличени честоти по редица утвърдени линии. Очаква се пътниците да имат достъп до над 70 директни дестинации, което допълнително затвърждава ролята на летището като ключов въздушен портал към Южното ни Черноморие.Сред най-значимите акценти за сезона е стартирането на директни полети до италианската столица Рим /Фиумичино/ от авиокомпания Ryanair. Това се случва за първи път в близо вековната история на аеропорта. Новата линия ще се изпълнява от началото на май с честота два пъти седмично - всеки петък и неделя. През май авиокомпанията подновява и полетите си до: Дъблин (Ирландия), Краков, Варшава /Модлин/ (Полша) и Лондон /Лутън/ (Великобритания), а през юни - до Будапеща (Унгария), Братислава (Словакия), Виена (Австрия), Каунас (Литва), Гданск и Познан (Полша).Wizz Air също възобновява полетната си програма през месец май с линии до Лондон /Лутън/ (Великобритания) и Варшава (Полша), като от юни добавя полети до Будапеща (Унгария), Гданск, Катовице и Люблин (Полша). Авиокомпанията увеличава честотите по съществуващи маршрути и от 21 юли въвежда нова директна връзка до Летище Радом край Варшава (Полша).Националният превозвач Bulgaria Air подновява редовната линия София - Бургас от началото на юни с четири честоти седмично, като от края на месеца полетите ще се изпълняват ежедневно, осигурявайки удобни вътрешни връзки и трансферни възможности.Jet2.com разширява присъствието си с нов маршрут от Лондон /Гетуик/ (Великобритания), който ще се изпълнява два пъти седмично от началото на май. Британската авиокомпания възобновява и цялостната си полетна програма с общо 11 маршрута до Бургас.Френският пазар също се разширява с две нови директни линии - след 9-годишна пауза, през втората половина на месец май Transavia France възобновява полетите си до Париж /Орли/ всеки понеделник, а нискотарифната авиокомпания Volotea открива първия си маршрут до Летище Бургас с полети до Лил, които ще се изпълняват всяка сряда.След успешния старт на линията Виена - Бургас през миналата година, Austrian Airlines увеличава значително полетната си програма през това лято. Полетите започват месец по-рано - в средата на май - и през пиковите летни месеци ще достигнат до пет седмични честоти, предоставяйки широки възможности за свързващи полети чрез световния хъб във Виена (Австрия).Discover Airlines възобновява директните полети от Франкфурт до Бургас в средата на май с две честоти седмично, а от началото на юли подновява и линията от Мюнхен (Германия). Като част от групата Lufthansa, авиокомпанията предлага и множество възможности за връзки до дестинации из целия свят.TUI fly възобновява полетната си програма в края на май, увеличавайки честотите от Хановер (Германия) и добавяйки нова директна линия от Франкфурт (Германия) от началото на юли.Eurowings подновява полетите от Щутгарт и Хамбург (Германия) през втората половина на май, а от средата на юни - и от Дюселдорф и Кьолн (Германия). През юли авиокомпанията възобновява и полетите от Залцбург (Австрия).easyJet стартира лятната си програма до Бургас в началото на юни с полети от Манчестър (Великобритания) и Берлин (Германия), а през втората половина на месеца подновява и линията от Лондон /Гетуик/ (Великобритания).Скандинавските маршрути започват поетапно от втората половина на май с полети от Хелзинки (Финландия), Стокхолм (Швеция), Копенхаген (Дания), Осло, Трондхайм и Берген (Норвегия), като в края на май се очаква възобновяване и на линиите от Рига (Латвия) и Талин (Естония).Чартърната програма за летния сезон се очаква да стартира още през първата половина на май, като първите организирани туристи ще пристигнат от Полша и Великобритания. Очаква се допълнително засилване на полския пазар благодарение на разширените полетни програми на нискотарифните авиокомпании, което традиционно подкрепя туристическия поток към Южното Черноморие.Авиационната среда остава динамична под влияние на геополитически фактори, колебания в цените на горивата и оперативни промени в глобален мащаб. В този контекст са възможни корекции в полетните програми. Екипът на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД продължава да работи активно с авиокомпании и туристически партньори за устойчиво развитие на свързаността и за осигуряване на стабилен и успешен летен сезон.