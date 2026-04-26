Днес времето в България ще бъде предимно слънчево и топло за сезона. Очаква се максималните температури да достигнат между 23° и 28°, като за София прогнозата е около 23°, а за Пловдив – около 25°, съобщават синоптиците от НИМХ.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, вечерта в Североизточна България от север-североизток, в Северна България ще се усили и ще бъде умерен и силен. Припомняме, че за неделя е обявен жълт код за силен вятър за десет области на страната - Монтана, Видин, Враца, Плевен, Русе, Велико Търново, Разград, Силистра, Шумен и Добрич.

В планините

Ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност. Ще духа силен и бурен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 8°.

По Черноморието

Ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, вечерта по северното крайбрежие умерен и силен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°. Температурата на морската вода е 10°-12° по северното крайбрежие и 13°-14° по южното. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.