В продължение на проведеното вчера от Военноморските сили водолазно обследване на потъналия риболовен кораб източно от нос Маслен нос, през нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база "Бургас“. Това съобщиха от Министрество на отбраната.С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник.