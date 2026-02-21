Лоша новина за потъналия край Бургас кораб
© МО
С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.
Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник.
Подписаха първите договори за монтаж на термопомпи по програмата "Несебър е за по-чист въздух"
