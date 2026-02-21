Сподели close
В продължение на проведеното вчера от Военноморските сили водолазно обследване на потъналия риболовен кораб източно от нос Маслен нос, през нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база "Бургас“. Това съобщиха от Министрество на отбраната.

С цел изпреварване на очакваното влошаване на времето, рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб. Поради настъпилите неблагоприятни хидрометеорологични условия в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.

Продължаването на действията ще бъде възможно след подобряване на хидрометеорологичните условия в района, което според прогнозата се очаква след понеделник.