Лошо му се пише на касапина Иван от "Меден рудник" – обвинен е в опит за убийство!
Както съобщихме, снощи около 23:30 ч. в полицията е получено съобщение от "Шокова зала“ при УМБАЛ – Бургас за постъпила пациентка с прободни рани по тялото. Младата жена обяснила, че малко по-рано в апартамент в ж.к. "Меден рудник“, Иванов, който тя познавала, ѝ е нанесъл прорезни и прободни рани с нож в областта на ръцете, гърдите и гърба. 23-годишният осъждан убиец е задържан моментално.
По време на разследването е установено, че престъплението е извършено в жилище в "Меден рудник“, обитавано от Иванов, с удар с нож в дясната страна на врата на пострадалата.
"Деянието е останало недовършено по независещи от него причини – успешна лекарска намеса. Престъплението е квалифицирано по чл.115, вр. чл.18, ал.1 от НК“, съобщиха от прокуратурата.
Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.
