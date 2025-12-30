Окръжен съд – Бургас взе мярка за неотклонение "Задържане под стража“ спрямо С.А. Той е привлечен като обвиняем за грабеж чрез употреба на сила и заплаха, както и при условията на опасен рецидив.На 22 декември 2025 г. в бургаския комплекс "Бр. Миладинови“ отнел 750 лв., мобилен телефон на стойност 120 лв., лична карта и дебитна карта от С.Н., както и сумата от 50 лв. от Г.С.Престъплението е извършено в условията продължавано престъпление и опасен рецидив, чрез използване на сила и заплаха, съобщиха от Окръжен съд – Бургас.Доказателствените източници позволяват на Окръжен съд да направи обосновано предположение за участие на обвиняемия в престъплението, за което е обвинен.С.А. има и предишно осъждане и е търпял ефективни наказания "Лишаване от свобода“ за немалък срок. Последно той е излязъл от затвора на 23.07.2024 г., където е изтърпял наказание от шест месеца "Лишаване от свобода“ за период от една година и осем месеца.Съдът прецени, че има реална опасност обвиняемият да се укрие, както и да извърши друго престъпление, ако той е на свобода. Това е изводимо с обремененото му съдебно минало, това че не пребивава на регистрирания си адрес, както и с оглед тежестта на повдигнатото обвинение и предвидената наказателна санкция, която е наказание от пет години до петнадесет години "Лишаване от свобода“.Определението на Окръжен съд – Бургас подлежи на обжалване или протестиране в тридневен срок пред Апелативен съд - Бургас.