Лошо му се пише на шофьора на буса с мигранти от Лозенец!
Автор: Екип Burgas24.bg 16:59Коментари (0)148
Районна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа грузинския гражданин Е.А. Той е обвинен, че противозаконно е подпомогнал 24 граждани на Афганистан, Пакистан и Иран да пребивават и преминават през българска територия. Престъплението е осъществено на 23.08.2025 година на път с посока на движение от Царево към Лозенец. То е квалифицирано по чл.281, ал.2, т.1, т.3, т.5 и т.6, вр. ал.1 от НК.

По време на разследването е установено, че чрез използване на микробус, в който са били превозвани гражданите на Афганистан, Пакистан и Иран. Грузинският гражданин е управлявал превозното средство. Допуснал е ПТП, след което се е укрил. Установен и задържан е на по-късен етап.

Предстои Районна прокуратура-Бургас да внесе в Районен съд-Царево искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ по отношение на обвиняемия.



