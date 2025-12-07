Най-рано в понеделник се очаква да започнат евакуационни действия на кораба "Кайрос“, намиращ се в териториалните води на България край Ахтопол, потвърдиха от Областната администрация в Бургас.През днешния ден няма да се предприемат каквито и да е действия заради силното вълнение и лошите метеорологични условия.Десетчленният екипаж на кораба, плаващ под флага на Бенин, е добре и разполага с достатъчно хранителни запаси. Ситуацията се следи постоянно от ИА "Морска администрация“, ГД "Гранична полиция“, Военноморските сили и местните власти.Предстои да бъдат изяснени причините за навлизането на кораба в териториалните води на България.