Лошото време не позволява корабът, намиращ се край Ахтопол, да бъде изтеглен
© Министерство на транспорта
През днешния ден няма да се предприемат каквито и да е действия заради силното вълнение и лошите метеорологични условия.
Десетчленният екипаж на кораба, плаващ под флага на Бенин, е добре и разполага с достатъчно хранителни запаси. Ситуацията се следи постоянно от ИА "Морска администрация“, ГД "Гранична полиция“, Военноморските сили и местните власти.
Предстои да бъдат изяснени причините за навлизането на кораба в териториалните води на България.
