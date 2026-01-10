Любимата певица на цяла България днес става на 63!
Завършва гимназия в Бургас и след това изкарва курсове по машинопис и стенография в Стара Загора. Благодарение на курсовете започва да работи като машинописка в общинската администрация на града.
Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика – най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради шумове в гласа. След няколко години работа като машинописка, се отказва от тази работа и започва да се занимава сериозно с музика.
През 1988 г. приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях по заведения. След 3 месеца си купува първия микрофон. С него излиза за първи път на сцена в Слънчев бряг.
След като изоставя работата си на машинописка през 1990 г., започва да пее в заведения в Бургас. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого от популярната през 70-те години на ХХ в. група "Тоника“. В журито на конкурса е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група "Горещ пясък“.
Още на следващия ден ѝ правят пробни записи в студио "Горещ пясък“ и през януари 1996 година е назначена за солистка на оркестъра. С това започва кариерата ѝ на професионална певица.
Честит рожден ден на уникалната Тони Димитрова!
