© Няма такава обвързаност. Министърът на финансите да каже дали ще повишава данъците. Ако ги повишава, то трябва да се обърне особено внимание там, където най-малък дял влиза в бюджета като данъци. В никакъв случай ДДС не трябва да се вдига. Това е деструктивно и ще натовари средната класа, която е гръбнакът на икономиката, както и хората на минимална заплата. Така отговори на въпрос на журналисти в Бургас дали повишаването на минималната работна заплата ще доведе до повишаване на данъците икономистът от КНСБ Любослав Костов.



В малката потребителска кошница се виждат значителни аномалии - като голяма разлика в цените на едро и дребно и голяма разлика между регионите и между малки и големи търговски обекти, каза още той.



