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"М-Бус" поетапно възстановява обслужването по линиите си
Автор: Иван Сотиров 15:23 / 21.05.2020Коментари (0)179
© Burgas24.bg
Превозвачът "М-Бус" започна поетапно възстановяване на обслужването по част от линиите.  "Внимателно следим пътникопотока по направленията и според нуждите на клиентите учестяваме разписанията", заявяват от "М-Бус".

Превозвачът се опитва всяка седмица да добавя по един или два курса, като  това зависи най-вече от броя на пътниците. Към момента обемът работа все още е под 50% в сравнение с този  преди извънредното положение. 

От транспортната фирма спазват всички предписания на Министерството на здравеопазването и благодарят на пътниците, повечето от които показват висока самодисциплина. 

Актуално разписание

1.            Бургас - Варна

от Бургас - 7:00, 12:00

от Варна - 16:00, 18:00

От 18.05.2020 г. се добавя :

от Бургас -  10:00

от Варна - 13:00

2. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг  в делнични дни:

от Бургас : 6:20, 7:10, 9:10, 9:50, 11:50, 12:30, 14:30, 15:10, 17:10, 17:50, 19:50;

от Сл.бряг : 7:50, 8:30, 10:30, 11:10, 13:10, 13:50, 15:50, 16:30, 18:30, 19:10; 21:20

Бургас - Каблешково – Слънчев бряг  в почивни и празнични дни:

от Бургас : 7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50;

от Сл.бряг :  8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10;

3. Бургас - Поморие  – Равда – Несебър – Слънчев бряг в делнични дни: :

от Бургас :    6:10, 6:50, 8:50, 09:30, 11:30, 12:10, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:30 ,

от Слънчев бряг : 7:30, 8:10, 10:10, 10:50, 12:50, 13:30, 15:30, 16:10, 18:10, 18:50, 21:20;   

Бургас - Поморие – Равда – Несебър – Слънчев бряг в почивни и празнични дни:

от Бургас :   6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30;

от Сл.бряг : 7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:00;

4. Бургас - Велико Търново:

от Бургас :         7:30;  

от Велико Търново :    14:30;

5. Бургас - Царево - влиза в сила от 18.05.2020 г.:

от Бургас :   7:00, 12:00, 14:45 ;

от Царево :   8:40, 15:30, 17:00;

Бургас - Китен :

от Бургас :   7:00;

от Китен :    9:00;

6. Бургас - Айтос :

от Бургас :  6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 12:30, 13:30, 17:30, 19:30;

от Айтос :   6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 12:30, 13:30, 17:30, 18:30;

6. Бургас - Карнобат :

от Бургас :  7:45, 11:45, 15:45, 18:30;

от Карнобат :   7:30, 11:45, 15:45, 18:30;

7. Бургас - Равнец - Карнобат - в делнични дни:

от Бургас :  7:00, 11:00, 16:00;

от Карнобат :   8:30, 13:00;  

8. Бургас - Равнец - Карнобат - в почивни дни:

от Бургас :           8:30, 16:00;

от Карнобат :   11:00, 18:00,  

9. Бургас - Малко Търново:

от Бургас :               8:00, 16:30;

от Малко Търново :   8:00, 16:30,  

10. Бургас - Русокастро - Желязово - в делнични дни:

от Бургас :                        7:00, 11:00;  13:30, 17:30

от Желязово/Русокастро:   6:00, 8:00, 12:00, 14:30, 18:30  

Бургас - Русокастро - Желязово - в почивни дни:

от Бургас :                         7:00, 17:30

от Желязово/Русокастро:    8:00, 18:30  

11. Бургас - Зидарово- Габър - в делнични дни:

от Бургас :                  11:00;  17:00;

от Габър/Зидарово :    6:30, 12:00;  

Бургас - Зидарово- Габър - само в неделя:

от Бургас :                   18:30;

от Габър/Зидарово :     17:00;  

12. Бургас - Горица:

от Бургас :     8:00; 14:30;

от Горица :    9:30, 16:00;  

13. Бургас - Камено - в делнични дни:

от Бургас :   7:30, 9:30, 13:30, 15:30, 18:30, 21:15;

от Камено :  6:30, 8:30, 12:30, 14:30, 17:30, 19:30;

Бургас - Камено - в почивни дни:

от Бургас :   7:30,  13:30,  19:30;

от Камено :  6:30,  10:30,  17:30;

14. Бургас - Ямбол - не се изпълнява.








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