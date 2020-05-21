ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|"М-Бус" поетапно възстановява обслужването по линиите си
Превозвачът се опитва всяка седмица да добавя по един или два курса, като това зависи най-вече от броя на пътниците. Към момента обемът работа все още е под 50% в сравнение с този преди извънредното положение.
От транспортната фирма спазват всички предписания на Министерството на здравеопазването и благодарят на пътниците, повечето от които показват висока самодисциплина.
Актуално разписание
1. Бургас - Варна
от Бургас - 7:00, 12:00
от Варна - 16:00, 18:00
От 18.05.2020 г. се добавя :
от Бургас - 10:00
от Варна - 13:00
2. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг в делнични дни:
от Бургас : 6:20, 7:10, 9:10, 9:50, 11:50, 12:30, 14:30, 15:10, 17:10, 17:50, 19:50;
от Сл.бряг : 7:50, 8:30, 10:30, 11:10, 13:10, 13:50, 15:50, 16:30, 18:30, 19:10; 21:20
Бургас - Каблешково – Слънчев бряг в почивни и празнични дни:
от Бургас : 7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50;
от Сл.бряг : 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10;
3. Бургас - Поморие – Равда – Несебър – Слънчев бряг в делнични дни: :
от Бургас : 6:10, 6:50, 8:50, 09:30, 11:30, 12:10, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:30 ,
от Слънчев бряг : 7:30, 8:10, 10:10, 10:50, 12:50, 13:30, 15:30, 16:10, 18:10, 18:50, 21:20;
Бургас - Поморие – Равда – Несебър – Слънчев бряг в почивни и празнични дни:
от Бургас : 6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30;
от Сл.бряг : 7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:00;
4. Бургас - Велико Търново:
от Бургас : 7:30;
от Велико Търново : 14:30;
5. Бургас - Царево - влиза в сила от 18.05.2020 г.:
от Бургас : 7:00, 12:00, 14:45 ;
от Царево : 8:40, 15:30, 17:00;
Бургас - Китен :
от Бургас : 7:00;
от Китен : 9:00;
6. Бургас - Айтос :
от Бургас : 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 12:30, 13:30, 17:30, 19:30;
от Айтос : 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 12:30, 13:30, 17:30, 18:30;
6. Бургас - Карнобат :
от Бургас : 7:45, 11:45, 15:45, 18:30;
от Карнобат : 7:30, 11:45, 15:45, 18:30;
7. Бургас - Равнец - Карнобат - в делнични дни:
от Бургас : 7:00, 11:00, 16:00;
от Карнобат : 8:30, 13:00;
8. Бургас - Равнец - Карнобат - в почивни дни:
от Бургас : 8:30, 16:00;
от Карнобат : 11:00, 18:00,
9. Бургас - Малко Търново:
от Бургас : 8:00, 16:30;
от Малко Търново : 8:00, 16:30,
10. Бургас - Русокастро - Желязово - в делнични дни:
от Бургас : 7:00, 11:00; 13:30, 17:30
от Желязово/Русокастро: 6:00, 8:00, 12:00, 14:30, 18:30
Бургас - Русокастро - Желязово - в почивни дни:
от Бургас : 7:00, 17:30
от Желязово/Русокастро: 8:00, 18:30
11. Бургас - Зидарово- Габър - в делнични дни:
от Бургас : 11:00; 17:00;
от Габър/Зидарово : 6:30, 12:00;
Бургас - Зидарово- Габър - само в неделя:
от Бургас : 18:30;
от Габър/Зидарово : 17:00;
12. Бургас - Горица:
от Бургас : 8:00; 14:30;
от Горица : 9:30, 16:00;
13. Бургас - Камено - в делнични дни:
от Бургас : 7:30, 9:30, 13:30, 15:30, 18:30, 21:15;
от Камено : 6:30, 8:30, 12:30, 14:30, 17:30, 19:30;
Бургас - Камено - в почивни дни:
от Бургас : 7:30, 13:30, 19:30;
от Камено : 6:30, 10:30, 17:30;
14. Бургас - Ямбол - не се изпълнява.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Отвлякоха млада жена в Бургас, готвена за проститутка в чужбина
14:38 / 21.05.2020
20 месеца затвор за педофила Йордан от "Рудник"
14:22 / 21.05.2020
Тази история ще ви трогне!
11:35 / 21.05.2020
Горан е загинал в нечовешки мъки! Изгарянията по тялото му били н...
11:02 / 21.05.2020
Бургаски крадец направи голям удар в "Изгрев", но му се наложи да...
10:49 / 21.05.2020
В Бургас монтират 50 зарядни станции за електрически превозни сре...
10:34 / 21.05.2020
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мутафчийски с първи коментар след репликата "Яко ще измрат"
11:50 / 19.05.2020
"Галъп": Мутафчийски е с 70% одобрение, Мангъров - с 49%
11:41 / 20.05.2020
Ресторантите отварят изцяло от 1 юни
14:51 / 19.05.2020
Мангъров: Борисов ми каза "Ако бях жена, щях да ти пусна"!
10:00 / 21.05.2020
Актуални теми
Абонамент
Анкета