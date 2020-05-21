"М-Бус" поетапно възстановява обслужването по линиите си

© Burgas24.bg Превозвачът "М-Бус" започна поетапно възстановяване на обслужването по част от линиите. "Внимателно следим пътникопотока по направленията и според нуждите на клиентите учестяваме разписанията", заявяват от "М-Бус".



Превозвачът се опитва всяка седмица да добавя по един или два курса, като това зависи най-вече от броя на пътниците. Към момента обемът работа все още е под 50% в сравнение с този преди извънредното положение.



От транспортната фирма спазват всички предписания на Министерството на здравеопазването и благодарят на пътниците, повечето от които показват висока самодисциплина.



Актуално разписание



1. Бургас - Варна



от Бургас - 7:00, 12:00



от Варна - 16:00, 18:00



От 18.05.2020 г. се добавя :



от Бургас - 10:00



от Варна - 13:00



2. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг в делнични дни:



от Бургас : 6:20, 7:10, 9:10, 9:50, 11:50, 12:30, 14:30, 15:10, 17:10, 17:50, 19:50;



от Сл.бряг : 7:50, 8:30, 10:30, 11:10, 13:10, 13:50, 15:50, 16:30, 18:30, 19:10; 21:20



Бургас - Каблешково – Слънчев бряг в почивни и празнични дни:



от Бургас : 7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50;



от Сл.бряг : 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10;



3. Бургас - Поморие – Равда – Несебър – Слънчев бряг в делнични дни: :



от Бургас : 6:10, 6:50, 8:50, 09:30, 11:30, 12:10, 14:10, 14:50, 16:50, 17:30, 19:30 ,



от Слънчев бряг : 7:30, 8:10, 10:10, 10:50, 12:50, 13:30, 15:30, 16:10, 18:10, 18:50, 21:20;



Бургас - Поморие – Равда – Несебър – Слънчев бряг в почивни и празнични дни:



от Бургас : 6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30;



от Сл.бряг : 7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:00;



4. Бургас - Велико Търново:



от Бургас : 7:30;



от Велико Търново : 14:30;



5. Бургас - Царево - влиза в сила от 18.05.2020 г.:



от Бургас : 7:00, 12:00, 14:45 ;



от Царево : 8:40, 15:30, 17:00;



Бургас - Китен :



от Бургас : 7:00;



от Китен : 9:00;



6. Бургас - Айтос :



от Бургас : 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 12:30, 13:30, 17:30, 19:30;



от Айтос : 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 12:30, 13:30, 17:30, 18:30;



6. Бургас - Карнобат :



от Бургас : 7:45, 11:45, 15:45, 18:30;



от Карнобат : 7:30, 11:45, 15:45, 18:30;



7. Бургас - Равнец - Карнобат - в делнични дни:



от Бургас : 7:00, 11:00, 16:00;



от Карнобат : 8:30, 13:00;



8. Бургас - Равнец - Карнобат - в почивни дни:



от Бургас : 8:30, 16:00;



от Карнобат : 11:00, 18:00,



9. Бургас - Малко Търново:



от Бургас : 8:00, 16:30;



от Малко Търново : 8:00, 16:30,



10. Бургас - Русокастро - Желязово - в делнични дни:



от Бургас : 7:00, 11:00; 13:30, 17:30



от Желязово/Русокастро: 6:00, 8:00, 12:00, 14:30, 18:30



Бургас - Русокастро - Желязово - в почивни дни:



от Бургас : 7:00, 17:30



от Желязово/Русокастро: 8:00, 18:30



11. Бургас - Зидарово- Габър - в делнични дни:



от Бургас : 11:00; 17:00;



от Габър/Зидарово : 6:30, 12:00;



Бургас - Зидарово- Габър - само в неделя:



от Бургас : 18:30;



от Габър/Зидарово : 17:00;



12. Бургас - Горица:



от Бургас : 8:00; 14:30;



от Горица : 9:30, 16:00;



13. Бургас - Камено - в делнични дни:



от Бургас : 7:30, 9:30, 13:30, 15:30, 18:30, 21:15;



от Камено : 6:30, 8:30, 12:30, 14:30, 17:30, 19:30;



Бургас - Камено - в почивни дни:



от Бургас : 7:30, 13:30, 19:30;



от Камено : 6:30, 10:30, 17:30;



14. Бургас - Ямбол - не се изпълнява.