"М-Бус" применя разписанията на автобусите си

© Превозвачът "М-Бус" обявява промяна в разписанията си, заради въведените допълнителни противоепидемични мерки.



От 28.11.2020 г. автобусните линии ще се обслужват с разписания както следва:



1. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг делнични дни – считано от 28.11.2020г.



от Бургас – 7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50



от Слънчев бряг – 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10







2. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг почивни дни



от Бургас – 7:10, 9:50, 15:10, 17:50



от Слънчев бряг – 8:30, 11:10, 16:30, 19:10







3. Бургас - Равда – Слънчев бряг делнични дни - считано от 28.11.2020г.



от Бургас - 6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30



от Слънчев бряг – 7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:00



4. Бургас - Равда – Слънчев бряг почивни дни







От Бургас – 6:10, 14:10, 16:50



От Слънчев бряг – 7:30, 15:10, 18:10



5. Бургас – Русокастро-Желязово -



от Бургас – 7:00, 17:30



от Желязово – 6:00, 8:00, 18:30







6. Бургас – Карнобат (през Равнец) - считано от 30.11.2020г.



от Бургас – 7:00, 16:00



от Карнобат – 8:00, 18:00



7. Бургас - Камено – в делнични дни – считано от 28.11.2020г.



от Бургас – 7:30, 9:30, 13:30, 17:30, 19:30



от Камено – 6:30, 8:30, 10:30 16:30, 18:30



Бургас - Камено – в почивни дни - считано от 28.11.2020г.



от Бургас – 7:30, 9:30, 15:30, 19:30



от Камено – 6:30, 8:30 12:30, 17:30



8. Бургас – Айтос -Карнобат - в делнични дни считано от 28.11.2020г.



от Бургас – 7:00*, 8:45, 10:45, 12:45, 13:45, 15:45*, 17:30, 18:30



от Карнобат – 7:00, 8:00, 9:45*, 11:45, 13:45, 15:45*, 17:30, 18:30



*- през Миролюбово



9. Бургас – Айтос -Карнобат - в почивни дни



от Бургас – 8:45*, 12:45, 15:45*, 18:30



от Карнобат – 8:00, 11:45, 15:45*, 18:30



*- през Миролюбово



10. Бургас – Айтос - в делнични дни



от Бургас – 6:30,7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30



от Айтос – 6:30,7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 18:30



Бургас – Айтос - в почивни дни



от Бургас – 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 13:30, 14:30, 16:30, 19:30



от Айтос – 6:30, 8:30, 9:30, 11:30, 13:30, 14:30, 17:30, 18:30



11. Бургас – Варна



от Бургас – 7:00, 10:00, 12:00



от Варна – 13:00, 15:00, 17:00







12. Бургас – Малко Търново - считано от 28.11.2020г.







понеделник, четвъртък и петък вторник, сряда, събота, неделя



от Бургас – 8:00, 14:00, 16:30 от Бургас – 8:00, 14:00



от М.Търново – 8:00, 9:30, 16:30 от М.Търново – 9:30, 16:30







13. Бургас – Царево – считано от 30.11.2020г.



от Бургас – 7:30 (до Китен); 12:30, 14:45 (през Росен)



от Царево – 7:10 (от Китен), 9:10 (от Приморско); 15:30, 17:00







14. Бургас - Зидарово - Габър -



От Бургас – 17:15



От Габър – 6:30



15. Бургас – Горица -



От Бургас – 8:00, 14:30



От Горица – 9:30, 16:00



Бургас – Горица - от 28.11.2020 г. няма да се изпълнява в събота и неделя



16. Бургас – В.Търново - не се изпълнява.