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"М-Бус" применя разписанията на автобусите си
Автор: Екип Burgas24.bg 13:00 / 27.11.2020Коментари (0)170
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Превозвачът "М-Бус" обявява промяна в разписанията си, заради въведените допълнителни противоепидемични мерки.

От  28.11.2020 г. автобусните линии ще се обслужват с разписания както следва:

1.            Бургас -  Каблешково – Слънчев бряг делнични дни – считано от 28.11.2020г.

от Бургас –  7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50

от Слънчев бряг – 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10

 

2.            Бургас -  Каблешково – Слънчев бряг почивни дни

от Бургас –  7:10, 9:50, 15:10, 17:50

от Слънчев бряг – 8:30, 11:10, 16:30, 19:10

 

3.            Бургас -  Равда – Слънчев бряг  делнични дни - считано от 28.11.2020г.

 от Бургас  -  6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30

от Слънчев бряг – 7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:00

4.            Бургас -  Равда – Слънчев бряг  почивни дни

 

От Бургас – 6:10, 14:10, 16:50

От Слънчев бряг – 7:30, 15:10, 18:10

5.            Бургас – Русокастро-Желязово  -

от Бургас –           7:00, 17:30  

от Желязово –     6:00, 8:00, 18:30   

 

6.            Бургас – Карнобат (през Равнец)  - считано от 30.11.2020г.

от Бургас –     7:00, 16:00

от Карнобат – 8:00, 18:00

7.            Бургас - Камено – в делнични дни – считано от 28.11.2020г.

от Бургас –     7:30, 9:30, 13:30, 17:30, 19:30

от Камено –    6:30, 8:30, 10:30 16:30, 18:30

Бургас - Камено – в почивни дни - считано от 28.11.2020г.

от Бургас –     7:30, 9:30, 15:30, 19:30

от Камено –    6:30, 8:30 12:30, 17:30

8.            Бургас – Айтос -Карнобат  - в делнични дни считано от 28.11.2020г.

от Бургас –     7:00*, 8:45, 10:45, 12:45, 13:45, 15:45*, 17:30, 18:30

от Карнобат – 7:00, 8:00, 9:45*, 11:45, 13:45, 15:45*, 17:30, 18:30

*- през Миролюбово

9.            Бургас – Айтос -Карнобат  - в почивни дни

от Бургас –    8:45*, 12:45, 15:45*, 18:30

от Карнобат – 8:00, 11:45, 15:45*, 18:30

*- през Миролюбово

10.          Бургас – Айтос  - в делнични дни

                               от Бургас – 6:30,7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30

                               от Айтос –  6:30,7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 18:30

Бургас – Айтос  - в почивни дни

                               от Бургас – 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 13:30, 14:30, 16:30, 19:30

                               от Айтос –  6:30, 8:30, 9:30, 11:30, 13:30, 14:30, 17:30, 18:30

11.          Бургас – Варна

от Бургас – 7:00, 10:00, 12:00

                   от Варна – 13:00, 15:00, 17:00

 

12.          Бургас – Малко Търново -  считано от 28.11.2020г.

 

понеделник, четвъртък и петък                               вторник, сряда, събота, неделя

                                от Бургас – 8:00, 14:00, 16:30                           от Бургас –      8:00, 14:00

                                от М.Търново – 8:00, 9:30, 16:30                      от М.Търново – 9:30, 16:30

                              

13.          Бургас – Царево – считано от 30.11.2020г.

от Бургас –       7:30 (до Китен); 12:30, 14:45 (през Росен)

                    от Царево  –     7:10 (от Китен), 9:10 (от Приморско); 15:30, 17:00

 

14.          Бургас -  Зидарово - Габър  -

От Бургас – 17:15

От Габър – 6:30

15.          Бургас – Горица -

От Бургас – 8:00, 14:30

От Горица – 9:30, 16:00

Бургас – Горица - от 28.11.2020 г. няма да се изпълнява в събота и неделя

16.          Бургас – В.Търново  - не се изпълнява.








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