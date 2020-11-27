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|"М-Бус" применя разписанията на автобусите си
От 28.11.2020 г. автобусните линии ще се обслужват с разписания както следва:
1. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг делнични дни – считано от 28.11.2020г.
от Бургас – 7:10, 9:50, 12:30, 15:10, 17:50
от Слънчев бряг – 8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10
2. Бургас - Каблешково – Слънчев бряг почивни дни
от Бургас – 7:10, 9:50, 15:10, 17:50
от Слънчев бряг – 8:30, 11:10, 16:30, 19:10
3. Бургас - Равда – Слънчев бряг делнични дни - считано от 28.11.2020г.
от Бургас - 6:10, 8:50, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30
от Слънчев бряг – 7:30, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10, 21:00
4. Бургас - Равда – Слънчев бряг почивни дни
От Бургас – 6:10, 14:10, 16:50
От Слънчев бряг – 7:30, 15:10, 18:10
5. Бургас – Русокастро-Желязово -
от Бургас – 7:00, 17:30
от Желязово – 6:00, 8:00, 18:30
6. Бургас – Карнобат (през Равнец) - считано от 30.11.2020г.
от Бургас – 7:00, 16:00
от Карнобат – 8:00, 18:00
7. Бургас - Камено – в делнични дни – считано от 28.11.2020г.
от Бургас – 7:30, 9:30, 13:30, 17:30, 19:30
от Камено – 6:30, 8:30, 10:30 16:30, 18:30
Бургас - Камено – в почивни дни - считано от 28.11.2020г.
от Бургас – 7:30, 9:30, 15:30, 19:30
от Камено – 6:30, 8:30 12:30, 17:30
8. Бургас – Айтос -Карнобат - в делнични дни считано от 28.11.2020г.
от Бургас – 7:00*, 8:45, 10:45, 12:45, 13:45, 15:45*, 17:30, 18:30
от Карнобат – 7:00, 8:00, 9:45*, 11:45, 13:45, 15:45*, 17:30, 18:30
*- през Миролюбово
9. Бургас – Айтос -Карнобат - в почивни дни
от Бургас – 8:45*, 12:45, 15:45*, 18:30
от Карнобат – 8:00, 11:45, 15:45*, 18:30
*- през Миролюбово
10. Бургас – Айтос - в делнични дни
от Бургас – 6:30,7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30
от Айтос – 6:30,7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 16:30, 17:30, 18:30
Бургас – Айтос - в почивни дни
от Бургас – 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 13:30, 14:30, 16:30, 19:30
от Айтос – 6:30, 8:30, 9:30, 11:30, 13:30, 14:30, 17:30, 18:30
11. Бургас – Варна
от Бургас – 7:00, 10:00, 12:00
от Варна – 13:00, 15:00, 17:00
12. Бургас – Малко Търново - считано от 28.11.2020г.
понеделник, четвъртък и петък вторник, сряда, събота, неделя
от Бургас – 8:00, 14:00, 16:30 от Бургас – 8:00, 14:00
от М.Търново – 8:00, 9:30, 16:30 от М.Търново – 9:30, 16:30
13. Бургас – Царево – считано от 30.11.2020г.
от Бургас – 7:30 (до Китен); 12:30, 14:45 (през Росен)
от Царево – 7:10 (от Китен), 9:10 (от Приморско); 15:30, 17:00
14. Бургас - Зидарово - Габър -
От Бургас – 17:15
От Габър – 6:30
15. Бургас – Горица -
От Бургас – 8:00, 14:30
От Горица – 9:30, 16:00
Бургас – Горица - от 28.11.2020 г. няма да се изпълнява в събота и неделя
16. Бургас – В.Търново - не се изпълнява.
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