МФ събира в Бургас местната власт и бизнеса преди въвеждането на еврото

© Министерството на финансите планира информационни срещи с представители на местните власти, бизнеса и гражданите в страната, част от информационната кампания за въвеждането на еврото в България.



Целта е е да се информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват прехода към единната европейска валута.



Форумът ще се състои на 02.09.2025г. от 10:00 ч. (регистрацията е 30 минути по-рано) в Международен конгресен център "Бургас“, зала "Черноморие“, Морска гара.



По време на събитията участниците ще имат възможност да се срещнат с ръководители и експерти от ключови институции, ангажирани с процеса по въвеждане на еврото, и лично да отправят към тях своите питания.