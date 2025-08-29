ЗАРЕЖДАНЕ...
|МФ събира в Бургас местната власт и бизнеса преди въвеждането на еврото
Целта е е да се информира обществото за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват прехода към единната европейска валута.
Форумът ще се състои на 02.09.2025г. от 10:00 ч. (регистрацията е 30 минути по-рано) в Международен конгресен център "Бургас“, зала "Черноморие“, Морска гара.
По време на събитията участниците ще имат възможност да се срещнат с ръководители и експерти от ключови институции, ангажирани с процеса по въвеждане на еврото, и лично да отправят към тях своите питания.
