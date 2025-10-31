Министърът на околната среда и водите Манол Генов отмени решение на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Бургас за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за изменение на подробен устройствен план за регулация и застрояване за имоти по кадастралната карта на местността Алепу, община Созопол, с възложител "Аркутино Френдс“ ЕООД, съобщиха от пресцентъра на ведомството.С решението си от 8 август директорът на РИОСВ - Бургас е извършил преценка, че не следва да се извърши екологична оценка за изменението на плана и че няма вероятност то да окаже значително въздействие върху защитената зона "Ропотамо“ за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна, и върху защитената зона "Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици.Основните аргументи за отмяната на това решение са, че в документацията по преписката има противоречива информация и не е изяснена фактологията относно вероятните въздействия от изменението върху двете защитени зони. От министерството допълниха, че преписката е върната в РИОСВ – Бургас за повторно провеждане на процедурата.Това бе една от причините, поради която от три партии поискаха оставката на директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас. Те казаха, че имат информация за липса на контрол, за бездействие по сигнали и прикриване на проблеми.