МОСВ отмени решение на РИОСВ-Бургас за Алепу
С решението си от 8 август директорът на РИОСВ - Бургас е извършил преценка, че не следва да се извърши екологична оценка за изменението на плана и че няма вероятност то да окаже значително въздействие върху защитената зона "Ропотамо“ за опазване на природните местообитания, дивата флора и фауна, и върху защитената зона "Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици.
Основните аргументи за отмяната на това решение са, че в документацията по преписката има противоречива информация и не е изяснена фактологията относно вероятните въздействия от изменението върху двете защитени зони. От министерството допълниха, че преписката е върната в РИОСВ – Бургас за повторно провеждане на процедурата.
Това бе една от причините, поради която от три партии поискаха оставката на директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Бургас. Те казаха, че имат информация за липса на контрол, за бездействие по сигнали и прикриване на проблеми.
