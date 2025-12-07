МОСВ започна спешен мониторинг на морските води заради танкера "Кайрос"
Министерството на околната среда и водите извършва незабавна проверка на състоянието на Черно море. Екип на Басейнова дирекция "Черноморски район“ вече е взел проби и е разположил измервателни уреди по линията Созопол–Резово.
Пробите ще бъдат анализирани за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили, бензен, толуен и други вещества, включително растителни масла. Резултатите ще бъдат оценени по действащите стандарти за качество на околната среда.
Към този момент редовният мониторинг на МОСВ не отчита отклонения, които да показват замърсяване на морската вода в българската акватория. При установяване на отклонения или риск от замърсяване ще бъдат предприети незабавни действия, за които обществеността ще бъде своевременно информирана, посочват от МОСВ.
По-рано от bTV съобщиха, че хеликоптер от Варна е тръгнал с провизии за екипажа към танкера. Новината дойде, след като от МО казаха, че при разговор днес на представители на ИА "Морска администрация“ с хората на кораба е станало ясно, че имат нужда от хранителни провизии и комуникационни средства.
