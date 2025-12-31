МВР Бургас съобщи за престъпление, има арестуван
В резултат на проведените незабавни оперативно-издирвателни действия от служители на отдел "Криминална полиция" при ОДМВР - Бургас и Районно управление – Несебър и със съдействието на служители от ОДМВР - Габрово и Ловеч, около 14.00 ч. на същата дата отнетият автомобил е открит, като е задържан извършителят на противозаконното отнемане – това е 26-годишен криминално проявен и осъждан старозагорец, на който е повдигнато обвинение и с постановление на наблюдаващия делото прокурор му е взета мярка задържане за срок до 72 часа.
Работата по случая продължава от служители на Районно управление - Несебър.
