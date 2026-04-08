Ръководството на МВР инспектира важните за граничния контрол в страната Малко Търново, Елхово и Созопол, видя Burgas24.bg.

Министърът Емил Дечев, зам.-министърът Калоян Калоянов и главният секретар г. к. Георги Кандев посетиха ключовите звена в споменатите региони, придружени от директора на Главна дирекция "Гранична полиция" Антон Златанов

В Созопол той показа на висшите функционери във вътрешното ведомство как функционира базата за гранични полицейски кораби и възможностите ни за контрол на морската граница.

В Малко Търново Златанов е запознал ръководството на МВР със състоянието на оградата по българо-турската граница и усилията, които се полата за нейната поддръжка и ефективност.

В Елхово бе демонстрирано как в реално време се координира наблюдението и се обменя информация.