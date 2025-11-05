Магическото шоу SPACE OUT завладява Бургас на 14 ноември
©
Представлението е организирано от талантливия млад бургаски илюзионист Димитър Георгиев - M!TKO, ученик на обявения през 2019 г. за "Илюзионист на годината" Йордан Янев-Зайн.
Събитието ще се проведе в две части. От 19:00 ч. започва магическото шоу, а от 23:00 ч. ще стартира афтър партито, като сцена на събитието ще бъде клуб "Модерен театър".
Билети могат да бъдат закупени всеки ден от 10:00 до 18:00 ч. на касата на "Часовника" и ще се продават до един час преди началото на шоуто.
В представлението участие ще вземат още Божидар Колев, който през тази година се представи на висота в шоуто "България търси талант", както и Ива Георгиева - втората жена-фокусничка у нас.
За доброто настроение на присъстващите ще се грижат от танцовата група The crew gift, която ще удиви публиката със своите хип-хоп движения, а зад кулисите отговорността ще бъде поверена на други членове от екипа на M!TKO - AKG.
По време на афтър партито зад пулта ще бъдат добре познатите бургаски диджеи FREESTELIO и Rogachevic, а специален гост на събитието ще бъде изгряващият рапър от морския град ILKO.
За M!TKO това е поредна изява, след като през 2023 г. бе част от турнето "Хедон", обиколило Южното Черноморие.
През миналата година пък Георгиев организира благотворителен спектакъл с цел подпомагане на деца от град Средец, станали жертва на насилие. Събитието имаше сериозен успех и буквално препълни залата на Младежкия международен център в "Меден рудник".
За занимаващия се с илюзионизъм от 6 години M!TKO предстои и участие в спектакъла, организиран от неговия ментор Йордан Янев-Зайн, който пък от своя страна празнува 20 години на сцената с грандиозен спектакъл, който трябва да се проведе на 11 декември от 19:00 ч. в НХК.
Още от категорията
/
Лекар за температурата при деца: Смес от нурофен и парацетамол е пълна глупост! И никакъв оцет!
03.11
Бургаското село Маринка ще се превърне в притегателно място за всички, които обичат морето и изкуството
31.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Крадец от Бургас разби стена и задигна 1000 лева!
17:19 / 04.11.2025
Бургазлии алармираха за нещо опасно!
17:03 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.