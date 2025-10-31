Магистрати от Апелативния район на Бургас обсъдиха предизвикателствата с електронното обработване на заповедните дела
На нея присъстваха зам.-председателят на Апелативен съд – Бургас Боряна Димитрова, административният ръководител – председател на Окръжен съд – Бургас Даниел Марков и административният ръководител – председател на Районен съд – Бургас Евгени Узунов.
Гости бяха Даниела Марчева, член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, Александър Ангелов, председател на Софийски районен съд, както и Михаил Алексов, председател на Районен съд – Перник, които са част от работна група, създадена в изпълнение на решение на пленума на ВСС, която следи работата на модула и съдейства на изпълнителя за отстраняването на констатираните проблеми и недостатъци.
Магистратите от Апелативния район имаха възможност да обсъдят с членовете на работната група техните впечатления и въпроси, свързани с неговата работа и образуването на електронни заповедни дела.
Сред основните проблеми, които посочиха те, са разпределението на делата, нотификациите и работата на отделните функционалности.
От името Евгени Узунов, председател на Районен съд – Бургас, ще бъде изпратен и апел към потребителите за споделяне на мнения и препоръки по отношение използването на модула.
