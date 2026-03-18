От ОДМВР – Бургас съобщиха за резултатите от вчерашната превантивна специализирана полицейска операция в кв. "Победа“, насочена срещу купуването на гласове, битовата престъпност и разпространението на наркотици, за която Burgas24.bg вече информира.

При проверка на частен дом, разположен на ул. "Московска“, обитаван от 61-годишна бургазлийка и 23-годишния ѝ син, са намерени и иззети пет тетрадки с вписани имена, срещу които са записани различни суми в евро. Открити са и множество златни накити с общо тегло около 600 грама, както и сумата от около 2 000 евро. Иззети са и различни вещи, сред които мобилни телефони, музикална техника, велосипеди, битови инструменти и др., за чийто произход не са получени адекватни обяснения. Двамата бургазлии са задържани за срок до 24 часа.

При претърсване на частен дом, разположен на ул. "Опълченска“ и собственост на 40-годишен бургазлия, са намерени и иззети тетрадка с вписани имена и различни суми, както и сумата от около 200 евро.