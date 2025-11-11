Майка на две малки деца останала потресена от поведението на трима тийнейджъри в района на детската площадка до СУ "Иван Вазов“ в Бургас. На една от пейките седели трима ученици, които пушели цигари, тръскали пепелта по земята, плюели и се държали арогантно.Burgas24.bg публикува нейния разказ:Днес преживях нещо доста неприятно и искам да го споделя, защото според мен не е нормално подобни неща да се случват на място, където играят малки деца.Бях на площадката до Електрото във "Възраждане“ с двете ми дъщери – голямата и малката, която е само на 2 годинки. На една от пейките до люлките бяха седнали три момчета, около 17-годишни. Пушеха цигари, тръскаха пепелта по земята и плюеха постоянно. В един момент едното от тях хвърли фаса си на земята. Казах му спокойно да си го изхвърли в кошчето, което е на два метра от него.В отговор момчето тръгна към нас с агресия. Опитах се да обясня, че там играят деца, лазят по земята, а те плюят и хвърлят фасове. Младежът ми каза, че не съм добре, че съм изнервена, и след това ме напсува на турски.В този момент мина полицай и го спряхме, за да обясним ситуацията. Вместо да реагира адекватно, той дръпна мен и дъщеря ми настрани и ни каза, че не трябва да се занимаваме, защото не знаем как ще реагират — можело да стане и "да ни разбие ченето“.За мен това е абсолютно неприемливо – както поведението на момчетата, така и реакцията на полицая. Не може в центъра на жилищен квартал, на детска площадка, родителите да се страхуват да направят забележка, защото някой може да стане агресивен, а органите на реда просто да ти кажат "не се занимавай“.Наистина жалко, че се стига до такива ситуации.