Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го с въздушна линейка до София
Автор: Екип Burgas24.bg 09:33Коментари (0)493
© Фейсбук
Бащата на 12-годишната Сияна Николай Попов внесе яснота относно състоянието на Марти и Христина от Пловдив, които бяха пометени от АТВ в центъра на Слънчев бряг:

"Вчера в болницата в Бургас пристигна проф. Николай Младенов – национален консултант по анестезиология и един от създателите на системата за въздушна спешна помощ. Благодаря му, че се отзова веднага.

След като се запозна със състоянието на Марти и Христина, бе преценено, че до този момент Марти е лекуван изключително правилно и лекарите в УМБАЛ – Бургас са направили всичко необходимо.

За продължаване на лечението е необходимо преместването на детето в детска реанимация в УМБАЛСМ "Пирогов“, където могат да се полагат специални грижи. За тази цел във вторник или сряда екип от детски реаниматори ще пристигне в Бургас с въздушна линейка и ще транспортира Марти до приемащото лечебно заведение.

Състоянието му остава изключително тежко. Не отговарят на истината разпространените съобщения, че е контактен и по-добре. Детето е в кома!

Майката на Марти – Христина, е в клинична смърт. Според всички медици това състояние е необратимо. Трябва да се надяваме единствено на чудо!

Благодаря на всички за подкрепата от името на семейство Здравкови.

Молете се за тях!"



Статистика: