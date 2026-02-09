Сподели close
Никола иска да завърши образованието си. Има това право, моля съда за това. Нека има възможност за това. Не сме безразлични към другата страна. Изказваме отново съболезнования към семейството на загиналата Хриси. Съжаляваме много и за детенцето. За съжаление не можем да върнем времето назад. Това може да случи на всеки. Това каза майката на Никола Бургазлиев преди начало на заседанието на Окръжен съд – Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.

Както съобщихме младежът поиска изменение на мярката му в по-лека - парична гаранция или “Домашен арест".  "От деня, в който стана инцидентът, не съм спирал да мисля за него. Ако можех да върна времето назад, щях да го направя. Ако имам възможност да бъда на свобода и да работя, всички изкарани пари ще давам на Марти. Моля за по-лека мярка. Винаги съм съдействал на органите на реда и ще продължа да го правя. Искам само да бъда до семейството си.“ Това каза пред съда обвиняемият за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг Никола Бургазлиев.

Защитата на Бургазлиев поиска той да излезе от ареста, за да може да завърши своето средно образование. "Основната причина за искане за промяна на мярката му за неотклонение е  категоричната забрана на прокуратурата да му позволи да завърши средното си образование. Това е в разрез както с българската конституция, така и на редица европейски решения, за които България е осъдена, че е нарушено правото на лицата да завършат своето образование в условията на арест или затвор. Тъй като отчитаме неговите личностни данни и липсата на опасност да извърши друго престъпление или да се укрие, имаме основание да поискаме промяна на мярката за неотклонение“, каза пред журналисти адвокат Галина Колева.

Като свидетел на днешното заседание бе призована Светлана Димитрова - класен ръководител на несебърлията. “Никола учи добре. Като за моя изненада той съчетаваше добре спорта и учението. Не е отсъствал без причина. Нямало го е, когато е бил на мачове или лагери. Всички колеги имат положително отношение към него. Винаги се е държал добре, не е бил агресивен и е бил винаги разумен", заяви учителката.