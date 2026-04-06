С много усмивки, творчество и празнично настроение премина първият ден от Седмицата на здравословното хранене, организирана от Община Бургас по повод Великден. В инициативата се включиха детски градини от цялата община, които отбелязаха началото на седмицата с разнообразни занимания, насочени към насърчаване на здравословните хранителни навици у децата.

Денят премина под мотото "Здравословните храни правят дните ни добри!“ и включваше интерактивни игри, кулинарни ателиета, презентации и творчески занимания. Малчуганите се превъплътиха в готвачи, репортери, артисти и изследователи на вкусове, приготвяйки сами плодови и млечни изкушения, прясно изцедени сокове, здравословен хляб и други вкусни и полезни лакомства. Чрез забавни игри и практически упражнения децата научиха повече за полезните храни, за техния вкус, външен вид и ползи за здравето, като се забавляваха и развиваха своята креативност.

Специални гости – ученици от професионални гимназии, преподаватели и местни готвачи – споделяха опит и демонстрираха приготвянето на здравословни ястия, като вдъхновяваха децата да правят осъзнати хранителни избори. Срещите и съвместните занимания превърнаха първия ден на инициативата в истински празник на знанието, грижата за здравето и Великденската магия.