Малките "Морски костенурки" отбелязаха "Европейския ден на спорта в училище"
Автор: Екип Burgas24.bg 16:05Коментари (0)117
Децата от втора група "Морски костенурки“ при ДГ "Раковина“, филиал "Морско конче" се включиха с много настроение и ентусиазъм в инициативите за "Европейския ден на спорта в училище". Празникът премина под знака на движение, спорт, усмивки и по-здрави деца.

Специален гост на малките спортисти беше професионалният състезател по  волейбол от ВК "Нефтохимик 2010“ - г-н Венцислав Рагин, който сподели с тях вдъхновяващи моменти от своята спортна кариера и показа колко важни са упоритостта и любовта към спорта.

Децата бяха насърчени и подкрепени от директорката на детската градина г-жа Димитричка Господинова, както и от своите учителки – г-жа Жана Йончева и г-жа Даниела Градева, които ежедневно мотивират малчуганите да се движат и да развиват своите умения.

Инициативата завърши с много игри, спортни предизвикателства, грамота за г-н Рагин, а също медали  и заслужен подарък за малките спортисти - волейболна топка с подписите на професионалните играчи от ВК Нефтохимик 2010, които доказаха, че спортът е радост, приятелство и здраве.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
