|Малките "Морски костенурки" отбелязаха "Европейския ден на спорта в училище"
Специален гост на малките спортисти беше професионалният състезател по волейбол от ВК "Нефтохимик 2010“ - г-н Венцислав Рагин, който сподели с тях вдъхновяващи моменти от своята спортна кариера и показа колко важни са упоритостта и любовта към спорта.
Децата бяха насърчени и подкрепени от директорката на детската градина г-жа Димитричка Господинова, както и от своите учителки – г-жа Жана Йончева и г-жа Даниела Градева, които ежедневно мотивират малчуганите да се движат и да развиват своите умения.
Инициативата завърши с много игри, спортни предизвикателства, грамота за г-н Рагин, а също медали и заслужен подарък за малките спортисти - волейболна топка с подписите на професионалните играчи от ВК Нефтохимик 2010, които доказаха, че спортът е радост, приятелство и здраве.
