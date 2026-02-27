Истинско морско приключение преживяха децата от четвърта група "Делфинче“ на детска градина "Слънце“, в която се проведе открита педагогическа ситуация по краезнание на тема "Остров Света Анастасия“.Малките възпитаници посрещнаха гостите, облечени в моряшки блузи, и се впуснаха във виртуално пътешествие до един от символите на града – Остров Света Анастасия. Пътуването се осъществи с "кораб“, носещ името на острова, а в ролята на капитан влезе дете от групата, което уверено "поведе“ екипажа към крайната дестинация.По време на виртуалната разходка децата посетиха старинния манастир на острова, днес превърнат в музей, научиха легендата за покровителката на острова - Света Анастасия, известна с чудодейните си лечителски способности, разгледаха морския фар и се запознаха с менюто на ресторанта и лекарната, които днес посрещат туристи от страната и чужбина.Кулминацията на занятието настъпи, когато г-жа Милица Бербенлиева – учител в групата, отвори дървен сандък, "намерен“ в морето. В него децата откриха бинокъл, писмо в бутилка и малки съкровища – пъзели с изображения от острова. Групата бе разделена на три отбора – "Остров“, "Фар“ и "Кораб“. С много ентусиазъм и екипна работа малките участници бързо и успешно подредиха пъзелите, демонстрирайки знания и наблюдателност.В края на занятието всяко дете получи сертификат, удостоверяващ почетната титла "Островитянин“.Основната цел на откритата педагогическа ситуация бе децата да обогатят знанията си по краезнание и да затвърдят връзката си с град Бургас. Чрез интерактивни методи, ролеви игри и екипни задачи малките бургазлии не само научиха повече за една от най-значимите местни забележителности, но и преживяха урока като истинско морско приключение.На ситуацията присъстваха Виктория Димова – координатор на общинската програма по краезнание "Моят град Бургас“ и директорът на детска градина "Слънце“- Зафирка Иванова.