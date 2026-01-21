Бургаската полиция разкри извършителя на кражба на 1000 лв. от буркан за бакшиш в заведение в центъра на града, научиТой е бил оставен в близост до касата.Кражбата е осъществена на 22 октовмри м.г.В крайна сметка за деянието е установен и задържан извършителят. Това е 15-годишен криминално проявен младеж от Пловдив.Той е направил пълни самопризнания пред органите на реда.Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.