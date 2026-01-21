Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бургаската полиция разкри извършителя на кражба на 1000 лв. от буркан за бакшиш в заведение в центъра на града, научи Burgas24.bg.

Той е бил оставен в близост до касата.

Кражбата е осъществена на 22 октовмри м.г.

В крайна сметка за деянието е установен и задържан извършителят. Това е 15-годишен криминално проявен младеж от Пловдив.

Той е направил пълни самопризнания пред органите на реда.

Работата по случая продължава от служители на Първо Районно управление – Бургас.