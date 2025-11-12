Маратоните в Бургас без затваряне на улици: Предложиха нови трасета
Ето какво гласи писмото до Общински съвет – Бургас:
Обръщам се към вас във връзка с установената през последните години недобра практика да се провеждат мероприятия тип "маратон" по улиците на нашия град.
В резултат от затварянето на основни пътни артерии изкуствено се създават затруднения за автомобилния транспорт и за пешеходците, причиняват се ненужни неприятности на гражданите и вместо спорта да се популяризира, благодарение на тази недомислица на общинската администрация напълно излишно се създават негативни настроения.
Предвид това и факта, че нашият град разполага с паркови пространства с подходяща дължина, предлагам да приемете решение подобни мероприятия в бъдеще да бъдат провеждани в парк "Приморски" и парк "Езеро", евентуално крайбрежната алея към бургаските солници и ж.к. "Сарафово".
