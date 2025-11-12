Бургазлия предложи бъдещите маратони в града да се провеждат в Морската градина, парк "Езеро“, както и крайбрежната алея към бургаските солници и ж.к. "Сарафово". Причината е да не се затварят за движение булевардите в града, научиОбръщам се към вас във връзка с установената през последните години недобра практика да се провеждат мероприятия тип "маратон" по улиците на нашия град.В резултат от затварянето на основни пътни артерии изкуствено се създават затруднения за автомобилния транспорт и за пешеходците, причиняват се ненужни неприятности на гражданите и вместо спорта да се популяризира, благодарение на тази недомислица на общинската администрация напълно излишно се създават негативни настроения.Предвид това и факта, че нашият град разполага с паркови пространства с подходяща дължина, предлагам да приемете решение подобни мероприятия в бъдеще да бъдат провеждани в парк "Приморски" и парк "Езеро", евентуално крайбрежната алея към бургаските солници и ж.к. "Сарафово".