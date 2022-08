Мария Статулова, Димитрина Тенева, Стоян Памуков и Симеон Димитров разказаха спомени с актьора Цако Дачев на първата му паметна изложба в Бургас

© На 23 август се навършиха 90 години от рождението на заслужилия артист от близкото минало Цако Дачев. Събитието беше отбелязано с фотоизложба в Културен център "Морско казино". В зала "Георги Баев“ са подредени пана с над 30 фотографии, лични вещи на обичания творец, сред които театралната му пудра, часовникът, знакът за заслужил артист, бележки, сценарии, както и неговият талисман – Ежка, който е неизменно в гримьорната преди всяко представление. Това е първа изложба за Цако Дачев.



"Трябва да се обръщаме към миналото с уважение и да се опитаме да съхраним паметта на Бургас, културната памет. Нека да говорим за хората преди нас като за живи, защото духът им още витае около нас“, каза в приветствието си към гостите на събитието Диана Саватева - зам.-кмет "Култура, туризъм и спорт“ в Община Бургас.



На срещата специални гости бяха театралите Мария Статулова, Димитрина Тенева, Стоян Памуков и режисьорът Симеон Димитров. Те споделиха емоционални и лични моменти от срещите си с големия актьор, режисьор, човек и учител.



"За него разбрах, когато бях студентка. На среща с големите актьори от Сатиричния театър Хиндо Касимив, Григор Вачков, Митьо Манчев споделих, че ще идвам в Бургаския театър и те ми казаха, че имат голям приятел там - Цакето, който е прекрасен. И наистина, той беше отворен, усмихнат, първият, който ме посрещна с много любов и единственият, който ми викаше Митра“, спомни си актрисата Димитрина Тенева.



"Цако Дачев се отличаваше със съвкупност от интелект, емоционална палитра и силен характер, с което беше пример за всички нас. Когато беше в художествения съвет на театъра, той не каза една лоша дума за колегите си, беше много премерен, коректен“, сподели режисьорът Симеон Димитров.



"Цако Дачев е първият мой учител по театър. Той ме спечели със своите пламтящи очи, добротата, безупречният си изказ. И тогава си казах: И аз ще стана актриса!“ Това сподели голямата актриса Мария Статулова, която пристигна от столицата специално за събитието.



Първата изложба, посветена на Цако Дачев, е инициирана от дъщеря му Елисавета и се реализира с партньорството на Община Бургас.



"Баща ми го носеха на ръце от театъра до вкъщи. Ние живеехме на ул. "Иван Шишман" и след спектаклите "Сако от велур" и "Римска баня" просто идваше една тълпа от хора, която заставаше под прозорците ни с татко, вдигнат над земята. Тогава съм била на 5-6 години и не съм осъзнавала колко е бил харесван, уважаван, признат.", споделя Елисавета Дачева - дъщеря на актьора. Съпругата му - оперната певица Лилия Дачева, и допълва, че в техния дом винаги е ухаело на цветя, а всеки, който е дал, трябва да бъде честван.



Елисавета живее в Лондон вече 18 години. Там продължава делото на именитите си родители, свързано с културата и сцената.



Елисавета Дачева учи актьорско майсторство в Лондон. BTEC in Performing Arts (Acting) (QCF) at Ealing, Hammersmith &West London College 2015г,. бакалавър е по Bachelor of Arts (BA) in Drama, Applied Theatre and Education at University of London- The Royal Central School of Speech and Drama.



През 2019 година записва магистратура и се дипломира като Master of Arts (MA) in Actor Training and Coaching at University of London The Royal Central School of Speech and Drama.



Създава TЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА - ЛОНДОН / THEATRE WORKSHOP - LONDON, където е режисьор, преподавател и театрален педагог. В периода 2018-2021 година към Работилницата се включва и аматьорският театрален състав КК “The Metlite".