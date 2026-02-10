Трима мъже от Айтос, съответно на 29, 32 и 54 години са задържани след съвместна полицейска акция на служители от отдел "Криминална полиция" и сектор "Специализирани полицейски сили" към ОДМВР – Бургас и Районното управление в града, научиИзвършени са проверки и изземвания на шест адреса в Айтос.Проверени са и автомобилите, използвани от задържаните.В крайна сметка унофирмените са октрили и иззели над 250 грама марихуана, две електронни везни и свита цигара канабис. По една от везните са открити следи и от метамфетамин.След изтичане на 24-часовия срок на задържане, двама от айтозлиите са освободени, а спрямо 32-годишния е повдигнато обвинение и срока на задържането му е удължен на до 72 часа.Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на групата продължава.