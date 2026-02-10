Мащабна акция на полицията в Айтос, трима мъже завършиха с белезници
Извършени са проверки и изземвания на шест адреса в Айтос.
Проверени са и автомобилите, използвани от задържаните.
В крайна сметка унофирмените са октрили и иззели над 250 грама марихуана, две електронни везни и свита цигара канабис. По една от везните са открити следи и от метамфетамин.
След изтичане на 24-часовия срок на задържане, двама от айтозлиите са освободени, а спрямо 32-годишния е повдигнато обвинение и срока на задържането му е удължен на до 72 часа.
Работата по документиране на цялостната престъпна дейност на групата продължава.
