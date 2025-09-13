Новини
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
Автор: Екип на Burgas24.bg 05:15Коментари (0)66
©
Празникът на "Меден рудник“ е обичано местно събитие, което традиционно се провежда в средата на месец септември. За петнадесета година жителите и гостите на комплекса отново ще празнуват с песни и танци, благодарение на финансовата подкрепа на Община Бургас и организацията на Народно читалище "Паисий Хилендарски 1928".

Празникът започва днес с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на първите заселници. Тя се намира в двора на ОУ "Найден Геров", а церемонията е с начало в 10:00 часа.

Заповядайте да се повеселим заедно в ж. к. "Меден рудник" на кръстовището на ул. "Кооператор" и ул. "Петрова нива" днес, призовават от Община Бургас.

Както винаги, празникът ще премине с много песни и танци, а за финал ще има и пищна заря.

Програмата включва:

10:00 ч. – ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ОСНОВАТЕЛИТЕ НА "МЕДЕН РУДНИК" /В ДВОРА НА ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"/

17:00 ч. – ДЕТСКА ПРОГРАМА

С участието на :

ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА "ЗВЪНИКА" ПРИ НЧ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1928"

ДГ "ДЕЛФИН"

ДГ "ПИНОКИО"

ТАНЦОВА ШКОЛА "БАЛЕРИНА“

ГАЙДАРСКА ШКОЛА "ЯСЕН МЕСЕЦ" ПРИ НЧ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1928"

17:30 ч. - НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ НА БУРГАСКИ САМОДЕЙНИ ГРУПИ

ДАМСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА "ОРХИДЕЯ" КЪМ ПК "ДЕМОКРАЦИЯ"

ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ "ЛАЗУР"

ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ "ПЛАМЪК"

18:00 ч.- ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "СТРАНДЖА“

19:00 ч. – ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ОРКЕСТЪР "БУРГАС" СОЛИСТИ –КРИСТИНА СТОЙКОВА И ЯНА БИЮКОВА И ГОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЖЕЧКА СЛАНИНКОВА

21:45-22:00 ч. – ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ









Статистика: