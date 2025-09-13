"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря

© Празникът на "Меден рудник“ е обичано местно събитие, което традиционно се провежда в средата на месец септември. За петнадесета година жителите и гостите на комплекса отново ще празнуват с песни и танци, благодарение на финансовата подкрепа на Община Бургас и организацията на Народно читалище "Паисий Хилендарски 1928".



Празникът започва днес с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на първите заселници. Тя се намира в двора на ОУ "Найден Геров", а церемонията е с начало в 10:00 часа.



Заповядайте да се повеселим заедно в ж. к. "Меден рудник" на кръстовището на ул. "Кооператор" и ул. "Петрова нива" днес, призовават от Община Бургас.



Както винаги, празникът ще премине с много песни и танци, а за финал ще има и пищна заря.



Програмата включва:



10:00 ч. – ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ОСНОВАТЕЛИТЕ НА "МЕДЕН РУДНИК" /В ДВОРА НА ОУ "НАЙДЕН ГЕРОВ"/



17:00 ч. – ДЕТСКА ПРОГРАМА



С участието на :



ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА "ЗВЪНИКА" ПРИ НЧ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1928"



ДГ "ДЕЛФИН"



ДГ "ПИНОКИО"



ТАНЦОВА ШКОЛА "БАЛЕРИНА“



ГАЙДАРСКА ШКОЛА "ЯСЕН МЕСЕЦ" ПРИ НЧ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1928"



17:30 ч. - НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ НА БУРГАСКИ САМОДЕЙНИ ГРУПИ



ДАМСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА "ОРХИДЕЯ" КЪМ ПК "ДЕМОКРАЦИЯ"



ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ "ЛАЗУР"



ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ "ПЛАМЪК"



18:00 ч.- ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ "СТРАНДЖА“



19:00 ч. – ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ОРКЕСТЪР "БУРГАС" СОЛИСТИ –КРИСТИНА СТОЙКОВА И ЯНА БИЮКОВА И ГОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЖЕЧКА СЛАНИНКОВА



21:45-22:00 ч. – ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ



