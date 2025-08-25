Медицински хеликоптер транспортира Марти до "Пирогов"

© Преди минути медицински хеликоптер излетя от УМБАЛ-Бургас с малкия Марти, пострадал тежко при инцидента с АТВ в Слънчев бряг преди десетина дни, видя Burgas24.bg.



За намеренията първи съобщи бащата на Сияна - Николай Попов.



Малчуганът бе транспортиран към София, където ще продължи лечението му в специализирана клиника - детската реанимация на УМБАЛСМ "Пирогов".



Майката на Марти - Христина, все още е в тежко състояние, като бургаските лекари продължават да полагат всички възможни усилия, за да спасят живота ѝ.



Burgas24.bg припомня, че обвиняемият за трагедията в Слънчев бряг - полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев, бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.