Учениците на Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника (ПГМЕЕ) в Бургас ще получат уникалната възможност да се обучават на последно поколение автомобил от технологичната индустрия на BMW. Новият автомобил e BMW 750e xDrive Sedan и е дарение от местния дилър "Бова Кар“ и BMW България."Преди пет години ние получихме първия автомобил BMW, благодарение на доброто ни сътрудничество с представителството на BMW в Бургас, след като кандидатствахме по проект и успяхме да го спечелим. Това ни накара да продължим и да кандидатстваме за втора кола в полза на учениците. Това е доброто взаимодействие между бизнеса и професионалната гимназия и как новостите на пазара идват при учениците“, разказа директорът на ПГМЕЕ – Бургас инж. Роза Желева.BMW 750e е Plug-in хибриден луксозен седан (G70), съчетаващ 3.0-литров 6-цилиндров бензинов двигател с електромотор за обща мощност от 489 к.с. (360 kW) и 700 Nm въртящ момент Ultimate Specs. Моделът предлага над 77-80 км електрически пробег (WLTP), висок комфорт, xDrive задвижване на четирите колела и модерни технологии, включително BMW IconicSounds. Ускорението и високоскоростни характеристики са с максимална скорост от 250 км/ч. а технологиите, които предлага са: Executive Drive Pro, BMW Interaction Bar и модерна инфотейнмънт система. Моделът е насочен към осигуряване на безшумно локално електрическо шофиране и мощна динамика при дълги пътувания."Повече от 10 години си сътрудничим с гимназията. В България си партнираме с общо 4 професионални гимназии, като само две имат автомобил от нас, а автомобил като този има само във вашата гимназия. Той е хибридна технология и съчетава последната техника и възможности на автомобилостроенето, както в класическите двигатели с вътрешно горене, така и в електрическите. Вие имате възможност да излезете квалифицирани механици на най-новите достижения към настоящия момент. Вашите знания няма да отстъпват на тези на ваш колега в Европа, защото имате достъп до тези технологии“, допълни Кирил Бижев - мениджър "Следпродажбено обслужване“ в BMW Груп България.Дарението е по специална програма на германския автомобилен концерн за подпомагане на специализирани училища по автотранспорт и механотехника, а ПГМЕЕ – Бургас е първата гимназия в страната с такъв автомобил."Това ви дава възможност да израствате като специалисти, които умеят да работят с последните достижения на автомобилостроенето и електрониката. Това е пример за успешно партньорство в сферата на професионалното образование и ще създаде висококвалифицирани специалисти, които ще бъдат търсени и ценени, защото познават в детайл най-доброто на пазара“, допълни Михаил Ненов.С новото дарение учениците от специалностите "Автотранспортна техника“ и "Автомобилна мехатроника“ ще имат възможност да усъвършенстват своите умения на още по-високо ниво, работейки с един от най-модерните хибридни седани в премиум сегмента. Практическите занятия ще включват диагностика, обслужване и поддръжка на съвременни системи за управление, двигателни технологии, електрификация и хибридни задвижвания. С помощта на диагностична апаратура и специализиран софтуер учениците могат да симулират грешки в системите на автомобила и да се обучават в тяхното откриване и отстраняване."Това е не само подарък, а средството, което ще ви направи по-уверени и ще ви даде още по-голяма амбиция, за да се обучавате и ставате все по-добри, както и да се развивате в професията и след средното си образование“, сподели началникът на РУО-Бургас Валентина Камалиева.Това е вторият по ред автомобил, предоставен на учебното заведение в рамките на дългогодишното им партньорство с "Бова Кар“ и BMW България, след като през 2020 година гимназията получи чисто нов BMW 330i xDrive Sedan, с което подкрепи практическото обучение на бъдещите автомобилни техници."Преди десетина години взехме решение да подарим скоростни кутии, двигатели и фарове, за да се обучавате в новите технологии, после диагностична апаратура и инструменти, с които да работите. След това организирахме обучения на преподавателите ви в София, което ще продължи и тази година. Осигуряваме и стаж на учениците при нас и днес, 10 години по-късно, повечето от служителите ни са бивши ученици от вашата гимназия“, заяви още изпълнителният директор на "Бова Кар“ Вартерес Чулуян.Началото на съвместната работа между Бова Кар и ПГМЕЕ поставя основата на модел за успешно взаимодействие между бизнеса и образованието. Ученици от гимназията преминават стажове в сервизната база на компанията след препоръка от преподаватели, като прекарват част от лятната си ваканция в реална работна среда под ръководството на опитни техници и инженери. Резултатите показват значително подобрение в представянето и практическите умения на младежите след приключване на стажа.Новото дарение затвърждава ангажимента на бизнеса към развитието на професионалното образование и повишаването на квалификацията на бъдещите специалисти в автомобилната индустрия. Съвместните усилия на гимназията и партньорите ѝ допринасят за по-добра подготовка на младите кадри и за успешната им реализация на пазара на труда.На събитието присъстваха още Христина Димитрова – старши експерт "Професионално образование“ в РУО-Бургас, ученици от 11. Клас на ПГМЕЕ и техни преподаватели.