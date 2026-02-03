Местната комисия за борба срещу противообществените прояви и Асоциация "Хайде" провеждат обучение за превенция на училищния тормоз
Обучението е част от световно призната инициатива, провеждана в Европа, САЩ и Латинска Америка, и за първи път се реализира в България чрез Асоциация "Хайде“ – единственият официален партньор на програмата в страната.
Събитието бе открито от Михаил Ненов - зам.-кмет "Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ и председател на МКБППМН.
"Винаги е точния момент да се говори за тормоза и кибер тормоза. Постоянно се опитваме да се борим срещу него, но понякога чувстваме, че той е дълбоко вкоренен в културата ни. Именно с изкореняване на тази "култура“ трябва да се борим. Липсва ни да спрем да си затваряме очите и упорито да припомняме основни принципи за поведение в обществото“, сподели зам-кметът Михаил Ненов, след което получи грамота от Валентина Тодорова – председател на Сдружение "Хайде“, тъй като Бургас е първият град в страната, започнал да сътрудничи на сдружението по темата за превенция на тормоза.
Програмата съчетава задълбочена теоретична подготовка, интерактивни методи и реални казуси. Тя е по модела Train the Trainer, което означава, че участниците не само ще придобият знания и умения, но и ще могат да обучават свои колеги и да прилагат модела в училища и институции.
Обучението, което се води от швейцарския педагог и международен обучител Кристел Шлепфер и д-р Вера Тодорова – зам.-директор на Департамента за повишаване на квалификацията на учителите в Тракийския университет, психолог и международен преподавател, е разпределено в два работни дни, а участниците ще получат международен сертификат "Train the Trainer“, две последващи онлайн супервизии по три часа, достъп до онлайн директория с ресурси на български език и практически сценарии и материали.
На събитието присъстваха още Драгомира Павлова – член на управителния съвет на Сдружение "Хайде“, Десислава Василева – председател на МКБППМН, а в обучителната група бяха инспектори от Детска педагогическа стая към ОД на МВР, педагогически съветници и училищни психолози, чрез които Местната комисия за БППМН се грижи за повишаване на компетенциите им при работа с деца извършители и деца жертви на тормоз в училище.
/
