Meteo Balkans показа видеокарта на онова, което ни връхлита до часове
Автор: Екип Burgas24.bg 21:15Коментари (0)0
©
"Ето почасовото разпределение на валежите. Обърнете внимание на оградените райони – там дъждът ще бъде най-силен и интензивен. Забележете също, че зоната с валежи по нашето Черноморие временно спира да се движи. Сега си представете как за 2–3 часа по тази линия пада проливен дъжд – тези валежи за кратко време ще надминат месечната норма. И то отново.

Затова издадохме червен код. Не оградихме всички области по Черноморието, защото искахме ясно да покажем кои зони са най-застрашени. Лесно можехме да оградим цялото крайбрежие, но професионализмът се състои именно в това – да предвидиш къде точно ще се развият бурите. Направихме опит – резултатът ще стане ясен утре", съобщиха от Meteo Balkans, публикувайки видеокарта.




