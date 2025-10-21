Бургас е домакин на Международна синя академия и Форум "Черно море 2030“ по проект “В подкрепа на синята и интелигентна трансформация на Черноморския басейн - Сини порти"- Blue Gates BSB 00189, финансиран по Програма Interreg NEXT Black Sea Basin.Инициативата се провежда от 20 до 24 октомври 2025г. и целта й е да обедини експерти, идеи и иновации в името на синята трансформация на Черноморския регион.Петдневното събитие, реализирано по проект "Сини порти“ (Blue Gates – BSB 00189), обединява поредица от обучителни и практически дейности в рамките на Международната академия за синя икономика и ще завърши с еднодневния Международен форум "Черно море 2030: Партньорство за устойчиво бъдеще“.В проекта участват 5 партньора които ще работят за създаването на Син технологичен морски клъстер и хъб в консорциум с партньори Агенция за развитие на Източното Черноморие (DOKA Turkey), Мрежата на Черноморските университети BSUN Romania,Община Бургас, Университет Реджеп Тайип Ердоган Трабзон, Турция, Одески национален морски университет, Украйна.Основаването на транснационален клъстер за синя икономика ще насърчи внедряването на иновативни технологии, цифрови решения и научноизследователски капацитет за устойчиво развитие на Черноморския регион.Община Бургас, в партньорство с Бургаския свободен университет, университет "Проф. д-р Асен Златаров“ и Софийски университет "Св. Климент Охридски“, организира международната синя академия, включваща лекции, практически обучения и теренни посещения. Участниците ще посетят ключови обекти, свързани с морската икономика и иновации – остров "Св. Анастасия“, туристическия комплекс "Ченгене скеле“, Института по океанология във Варна и Веrіng Yасhtѕ cпeциaлизиpaнa в пpoизвoдcтвoтo нa шиpoĸ oбxвaт виcoĸoтexнoлoгични вeтpoxoдни и мoтopни яxти.В рамките на обучителните и дискусионни модули ще бъдат разгледани теми като: мониторинг и оценка на замърсяването на морската среда; иновативни технологии в кръговата икономика; аквакултури, биотехнологии и "сини“ лаборатории за растеж.Академията има за цел да насърчи обучението и сътрудничеството в областта на синята икономика и да утвърди Бургас като водещ регионален център за синя наука и технологии.Международният форум "Черно море 2030“ е заключителното събитие в програмата и ще се проведе на 24 октомври 2025 г. в Международния конгресен център – Бургас (ICCB). Форумът ще събере представители на местни и национални власти, европейски институции, академични среди, бизнеса и неправителствени организации от целия Черноморски регион.Форумът има амбицията да се превърне в ежегодна международна платформа за обмен на знания, политики и добри практики, която ще продължи да утвърждава Бургас като водещ център за синята трансформация на Черноморския басейн.