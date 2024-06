Миден и Етно уикенд предстои в Бургас

© Тази година един от най-популярните и "вкусни“ тематични уикенди се завръща в Бургас от 21 до 23 юни. Той ще бъде в компанията на събития, посветени на Еньовден. Не пропускайте Миден и Етно уикенд тази седмица в морския град! От петък до неделя различни ресторанти ще ни изкушават със специални рецепти, с които ще покажат майсторски умения в готвенето на морски дарове. Без значение в каква форма ги обичате и дали перфектната комбинация за вас е с чаша ароматно вино или халба ледена бира – вашето място е в Бургас!



Ето кои заведения ще се включат в кулинарния маратон: ресторант "Златна рибка“ , Pescadito, Crazy Family, ресторант "100 години назад“ на остров Света Анастасия, ресторантът в КТК "Ченгене скеле“, ресторант "Чиплаков“, Fish bar “Fly" и други. Повече информация какво ще предлагат ще може да откриете във Фейсбук страницата Go to Burgas.



Освен изкушаващ, уикендът в Бургас ще бъде и изпълнен с много цветни събития и ритуали. От 22 до 24 юни остров Света Анастасия ви очаква за поредното издание на най-вълшебния фестивал Биле Фест 2024! Той ще бъде част и от тематичния Миден и Етно уикенд в Бургас. И тази година различни изложители ще представят своя продукция в рамките на събитието. На острова ще можете да откриете красиво бижу за подарък или да изберете между ароматни масла, да опитате продукция на местни производители. Всичко това и още изненади ще ви очакват на арт базара на открито. Събитието няма да мине и без традиционните миди на тенекия на плажа, които ще ни върнат детските спомени.



На 22 юни (събота), от 11.00 ч., всички посетители на острова ще съпреживеят ритуала "Еньова булка", пресъздаден от СФА "Китка“, с художествен ръководител Мария Маркова-Халачева. В духа на Еньовден ще бъде сплетен специален венец от билки - Еньовденски венец за здраве.



На 23 юни (неделя), от 11.00 ч., Люляковските баби ще приготвят пред вас традиционен български сладкиш, наречен Кишкек. Отново в неделя ви очаква празнична хоротека с клуб "Миладина" и Вечер на българското хоро. В 18:00 ч. ще бъде отпътуването към острова, 19:00 ч. - начало на събитието, и в 21:30 ч. - отпътуване към Бургас.



На 24 юни (понеделник), от 11.00 ч., ансамбъл "Странджа" ще представят въздействащ танцов спектакъл, посветен на фолклорната магия. Запазете своето място на борда, за да бъдете част от Биле Фест 2024 - телефон 0882 004 124, както и на reservations@gotoburgas.com



Билети онлайн можете да закупите тук: https://events.gotoburgas.com/bg/e17284-bilefest2024-trip



Както и в Туристически информационен център "Часовника“ и от Магазия 1.



Етнографски музей-Бургас е другата задължителна локация през този уикенд. Инициативите там привличат като магнит и чуждестранните туристи, които имат възможност да се запознаят с българския фолклор и мистика. Началото на Етно уикенда ще започне още на 21 юни 2024 година (петък), от 17:30 часа, с интересна тематична лекция в Етнографската експозиция на улица "Славянска“ 69. Росица Топалова – уредник в отдел "Етнография“, ще представи лекцията с презентация "Билки омайни“.



В събота, от 11:00 часа, в двора на Етнографската експозиция ще бъде представен обичаят Еньова буля. На 23 юни (неделя), от 10:30 часа, в Етнокухнята на РИМ – Бургас на улица "Славянска“ 69 Антоанета Станчева ще сготви тюрлюгювеч – в глинен съд, на бавен огън.



На самия Еньовден – 24 юни (понеделник), от 10:00 часа, ще заплетем големия музеен Еньовски венец от седемдесет и седем билки и половина. В зеления двор, в сърцето на Бургас, можете да се насладите и на освежаващи напитки и вкусни предложения от Етно кафенето



ПРОГРАМА 21 – 23 ЮНИ



21 ЮНИ /ПЕТЪК/



от 9:00 до 21:00 часа



Летен театър, Приморски парк



МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ "ЗОРАТА НА ТАНЦА“ – надпревара в 17 танцови стила, оценени от професионално жури с много награди



Организатор: Спортен клуб "Самодива“ – Пловдив



Билети каса Летен театър, в деня на събитието







17:30 часа



РИМ – Бургас, Етнографска експозиция, ул. "Славянска“ 69



ЕТНО УИКЕНД



ЛЕКТОРИЯ "БИЛКИ ОМАЙНИ“



лектор Росица Топалова – уредник в отдел "Етнография“ на РИМ – Бургас











18:00 часа



Културен център "Морско казино“, Приморски парк



Зала "Ал. Г. Коджакафалията“, ет. 0



ИЗЛОЖБА НА ДИПЛОМАНТИТЕ ОТ НХА – ФИЛИАЛ БУРГАС



Специалности: Живопис, Графика, Книга; Илюстрация, Печатна Графика;



Плакат и Визуални комуникации; Моден дизайн







18:30 часа



Открита сцена "Охлюва“, Приморски парк



КОНЦЕРТ НА ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ФОРМАЦИЯ "ЗЕЛЕНИКА“







19:00 часа



Държавна опера – Бургас, ул. "Климент Охридски“ № 2



"ГРАФИНЯ МАРИЦА“ – ОПЕРЕТА ОТ ИМРЕ КАЛМАН



Билети: Каса опера; тел: 056 841740, 0884025918







20:30 часа



Летен театър, Приморски парк



"КОНЦЕРТИ С КАУЗА – 2024“ – "С ПЕСЕН И СТИХ В СЪРЦАТА“



С участието на: Маргарита Хранова, Нели Рангелова, Петя Буюклиева, Милена Славова, Росица Ганева, Дует "Шик“, Дует WEIL, Коцето Калки, Искрен Пецов, Красимир Недялков, "Дует с кауза“, Вокално трио "DEJA VU“, Група "Спринт“,



група "Хоризонт“, група "Жестим“.



Билети: https://www.eventim.bg/bg/bileti/turne-s-kauzi-s-pesen-i-stih-v-srcata-burgas-leten-teatr-640669/event.html



Билети: https://bilet.bg/bg/events/koncert-s-kauza-gr-burgas-5015-5015



Билети: каса Опера, 0884025918







21:00 часа



Открита сцена "Охлюва“, Приморски парк



СЕДМИЦА НА ПОРТУГАЛСКИЯ ЕЗИК И КУЛТУРА



Прожекция на филма "Порто“, Португалия







22 ЮНИ /СЪБОТА/







от 9:00 до 21:00 часа



Летен театър, Приморски парк



МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ "ЗОРАТА НА ТАНЦА“ – надпревара в 17 танцови стила, оценени от професионално жури с много награди



Организатор: Спортен клуб "Самодива“ – Пловдив



Билети каса Летен театър, в деня на събитието







11:00 часа



РИМ – Бургас, Етнографска експозиция, ул. "Славянска“ 69



ЕТНО УИКЕНД



ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБИЧАЯ "ЕНЬОВА БУЛЯ“



С участието на певческа група "Факийски бялки“ при ПК "Здравец“, с. Факия







11:00 часа



Остров Света Анастасия



"БИЛЕ ФЕСТ 2024“



РИТУАЛ "ЕНЬОВА БУЛКА“ с участието на Самодеен фолклорен ансамбъл "Китка“, художествен ръководител Мария Маркова-Халачева







18:00 часа



Културен център "Морско казино“, Приморски парк



Зала "Георги Баев“, ет. 0



"ОТНОВО ЗАЕДНО, ОТНОВО МУЗИКА“



Концерт на Струнен оркестър при Съюз на юристите в България



18:30 часа



Експозиционен център "Флора“, Приморски парк



"ЗЛАТКА, ЗЛАТНОТО МОМИЧЕ“



Гостува ДКТ – Стара Загора



Билетна каса, тел. 056 / 84 12 35







22:00 часа



Beach Bar Caribi, Северен плаж



"HELLO SUMMER – BURGAS 2024“



С участието на: Pacho & Pepo (Cloning Sound), Max & Danny (Ellectrica Recordings), MONITTA, Dazzle Caribe DJs



Вход с билети







23 ЮНИ /НЕДЕЛЯ/



от 9:00 до 21:00 часа



Летен театър, Приморски парк



МЕЖДУНАРОДЕН ТАНЦОВ ФЕСТИВАЛ "ЗОРАТА НА ТАНЦА“ – надпревара в 17 танцови стила, оценени от професионално жури с много награди



Организатор: Спортен клуб "Самодива“ – Пловдив



Билети каса Летен театър, в деня на събитието







От 10:30 часа



РИМ – Бургас, Етнокухня, ул. "Славянска“ 69



ЕТНО УИКЕНД



КУЛИНАРНА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА "ТУРЛЮГЮВЕЧ“,



Представя Антоанета Станчева – Директор ИМ Димитровград







11:00 часа



Остров Света Анастасия



"БИЛЕ ФЕСТ 2024“



ПРИГОТВЯНЕ НА ТРАДИЦИОНЕН БЪЛГАРСКИ СЛАДКИШ – КИШКЕК



С участието на групата на Люляковските баби







18:00 часа



Остров Света Анастасия



"БИЛЕ ФЕСТ 2024“



ВЕЧЕР НА БЪЛГАРСКОТО ХОРО С КЛУБ "МИЛАДИНА“







18:30 часа



Експозиционен център "Флора“, Приморски парк



"ЗАХАРНИ НЕВОЛИ“



Гостува ДКТ – Стара Загора



Билетна каса, тел. 056 / 84 12 35







19:00 часа



Балюстрада, Приморски парк



"НЕДЕЛНО ХОРИЩЕ“











24 ЮНИ /ПОНЕДЕЛНИК/



10:00 часа



РИМ – Бургас, Етнографска експозиция, ул. "Славянска“ 69



ЕТНО УИКЕНД



ЗАПЛИТАНЕ НА ГОЛЕМИЯ МУЗЕЕН ЕНЬОВСКИ ВЕНЕЦ



седемдесет и седем билки и половина







11:00 часа



Остров Света Анастасия



"БИЛЕ ФЕСТ 2024“



ТАНЦОВ СПЕКТАКЪЛ НА ПФА "СТРАНДЖА“



За резервации: 0882004124, както и на reservations@gotoburgas.com



Билети онлайн: bit.ly/3RfN9Kn



Каси: Туристически информационен център – Часовника и Магазия 1