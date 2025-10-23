Пътнически микробус изгоря на паркинг на частна фирма в Бургас, разбраСлучаят е от снощи.След получен сигнал, пристигналите на място полицаи установяват, че в базата на фирмата гори пътнически микробус "Ивеко". Возилото е било паркирано на мястото около 19:30 ч. на предишния ден.Огънят е потушен от един екип на пожарната.Причините за възникналия пожар, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.По случая е образувано досъдебно производство.