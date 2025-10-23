Сподели close
Пътнически микробус изгоря на паркинг на частна фирма в Бургас, разбра "Фокус".

Случаят е от снощи.

След получен сигнал, пристигналите на място полицаи установяват, че в базата на фирмата гори пътнически микробус "Ивеко". Возилото е било паркирано на мястото около 19:30 ч. на предишния ден.

Огънят е потушен от един екип на пожарната.

Причините за възникналия пожар, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.

По случая е образувано досъдебно производство.