TravelX2026: "Новото лице на туризма“ – конференция, която събира експерти, предприемачи и професионалисти от туристическия сектор, за да постави фокус върху преживяванията като ключов фактор за развитието на дестинациите. Събитието ще разгледа устойчивите модели в туризма, ролята на локалната култура и начините, по които пътуванията могат да бъдат "разказани“ така, че да създават истинска стойност за посетителите – независимо от сезона.
Сред лекторите е Милена Драганова – туроператор с дългогодишен опит в планирането и организирането на разнообразни пътувания – от корпоративни и специализирани събития до комплексни туристически програми и маршрути. В работата си тя поставя силен акцент върху experience design-а и ролята на туроператора като медиатор между дестинацията и туриста – не просто като продавач на услуга, а като създател на смислени и добре структурирани преживявания.
Кои нови дестинации и маршрути могат да направят Бургас привлекателен туристически център извън летния сезон?
За мен Бургас има потенциал да бъде интересен извън сезона не толкова чрез нови дестинации или маршрути, а чрез нов начин, по който се предлага преживяването. Градът може да се превърне в начална точка за различни пътувания – такива, които не зависят от времето, а от настроението на туриста или посетителя и са съобразени с неговите предпочитания.
Регионът около Бургас предлага множество възможности за маршрути – към Странджа (любимо място за моето семейство), към малките населени места с история, към винени и кулинарни преживявания, както и към природата в района. Това са пътувания, които работят най-добре извън лятото, защото позволяват по-голяма близост – както до хората на място, така и до самото място.
Самият град също има потенциал да бъде city break дестинация – с културни събития, тематични уикенди, кратки разходки и срещи с културния афиш. Когато Бургас се разказва като преживяване, а не като сезонен курорт, той става интересен и през есента, и през зимата.
В този смисъл въпросът не е какви нови места да се добавят, а как да се създадат поводи за пътуване, които да дадат причина хората да дойдат точно сега, а не "някой ден през лятото“.
Как туристите могат да пътуват до екзотични дестинации от Бургас бързо и икономично?
Традиционно летище Бургас обслужва предимно сезонни редовни и чартърни полети, насочени към летния туристически поток от основните пазари за региона. Това ясно показва колко силно моделът му е бил обвързан със сезона. Именно затова бъдещото му развитие, според мен като туроператор, не е само въпрос на нови линии, а на ясна причина хората да пътуват до региона извън лятото.
Днес "екзотично“ не означава задължително скъпо или сложно. Все повече туристи комбинират полети през големи европейски градове, използват гъвкави дати и пътуват с ясна идея какво търсят като преживяване.
Ролята на туроператора тук не е просто да намери евтин билет, а да оптимизира маршрута – кога да се пътува, как да се комбинират полети и колко време е реалистично и комфортно за самото пътуване. В тази връзка летище София, което е на около три часа път от Бургас, често се превръща в изходна точка за пътувания до различни дестинации. Истанбул също е предпочитан от хората в региона именно заради широката си свързаност на полетите.
Това още веднъж показва, че днес пътуването не зависи само от близостта на летището, а от умението дестинацията да бъде предложена правилно – роля, в която професионалистите в туризма добавят реална стойност отвъд цената.
Каква е причината за големите разлики в цените на една и съща дестинация между различните агенции и как да се избере най-изгодната оферта?
Цената рядко отразява само дестинацията – тя показва какво точно е включено в даден пакет. Разликите идват от качеството на услугите, условията, нивото на гъвкавост, сигурността и добавената стойност. Най-изгодната оферта не винаги е най-евтината. Добре е туристите да обръщат внимание на това какво реално е включено в цената, какви са условията за промяна и анулация и дали има локална подкрепа и съдействие, което е изключително важно.
В този смисъл ролята на агенцията не е просто да продава, а да "превежда“ офертата, така че клиентът да знае какво купува и защо. Когато говорим за цена, всъщност говорим за дизайн на преживяване – какво е включено, какво е обещано и какъв спомен остава в крайна сметка. Защото цената винаги е важна, но тя рядко е причината едно пътуване да остане в съзнанието ни.
Как Общината и местният бизнес могат да съдействат за по-достъпни и бюджетни пътувания за туристите?
По-достъпните и бюджетни пътувания не се постигат само чрез по-ниски цени, а чрез по-добре работещо общо усилие между общината, местния бизнес и туристическия сектор. Когато всички действат в една посока, стойността за туриста се увеличава, без това задължително да означава компромис с качеството.
Ролята на общината е основно в създаването на среда чрез подкрепа за събития извън активния сезон, културни и спортни инициативи, добра градска инфраструктура и достъпност. Това са елементи, които правят пътуването по-лесно, особено за кратки престои и уикенд пътувания.
Местният бизнес, от своя страна, може да допринесе, когато мисли не само в рамките на собствената си услуга, а като част от цялостно преживяване – чрез общи пакети, тематични уикенди и комбинирани предложения за настаняване и т.н. Така туристът получава повече стойност, без усещането, че всяка отделна услуга се "плаща отделно“.
От гледна точка на experience design бюджетното пътуване работи най-добре, когато е ясно, смислено и добре разказано. Когато общината и местният бизнес действат заедно, цената престава да бъде единственият фокус и на преден план излиза усещането, че градът е подготвен да посрещне гостите си.
Как тематичните уикенди и спортните събития в Бургас могат да стимулират туристите да посещават града целогодишно?
Събитията работят най-добре, когато са част от цялостно преживяване, а не единичен повод – това е класически пример за experience design на дестинация.
Събитията създават повод за пътуване, а поводът е по-важен от сезона. Тематичните уикенди, спортните и културните събития дават ясна причина хората да дойдат дори за 2–3 дни. Ключът е тези събития да бъдат добре разказани и добре "опаковани“ – с ясна идея за преживяването, което предлагат. Когато туристът знае какво ще усети, а не просто какво ще посети, решението за пътуване идва много по-лесно.
Според мен Бургас има потенциал да се превърне в град, който се посещава не "когато е топло“, а когато се случва нещо смислено. И най-важното, което не бива да забравяме, е, че през всички сезони морето остава там – не като фон за лятна почивка, а като постоянно присъствие, което задава ритъма на града и преживяванията около него.
Милена Драганова: Бургас може да бъде целогодишна дестинация, когато се разказва като преживяване
©
Още от категорията
/
"Фрапорт Туин Стар" и IAAC подписаха дългосрочно партньорство за развитие на рекламната дейност на летището в Бургас
17.12
Управител на нощно заведение от Бургас: От 22 ч. на 31 декември до 1 ч. на 1 януари няма да може да се плаща с карта
10.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Десетки жалби след тайните видеа в бургаски салони за красота, ср...
17:03 / 02.02.2026
Щъркелът, потърсил подслон в параклис край Бургас, вече е добре
14:28 / 02.02.2026
Нека помогнем на Марти да живее
14:16 / 02.02.2026
Затвориха пътя Слънчев бряг - Обзор
13:51 / 02.02.2026
Детската градина в Царево има нова зала за спорт на закрито
12:23 / 02.02.2026
Много пияни и дрогирани шофьори заловиха в Бургаско за дни
10:59 / 02.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.