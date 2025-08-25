ЗАРЕЖДАНЕ...
Мини магаренца са новите любимци на посетителите в зоопарк Бургас
Очарователната двойка – мъжко и женско, блестят с красиви окраски: бяло с шоколадови петна и шоколадово с бели петна. Те не са просто атрактивни – те са истинска екзотика, каквато рядко може да се види в европейски зоопаркове. Изглеждат като "миниатюрни версии“ дори сред другите мини магарета, а комичният контраст между малкото им тяло и силния им рев винаги впечатлява.
Освен с чаровния си външен вид, те се отличават и с изключително благ характер. Нежни и социални, мини магаретата често се използват в терапия за деца и възрастни хора – подобно на терапевтичните кучета и понита.
Новите любимци ще обитават най-новата контактна зона в зоопарка, където посетителите ще могат да общуват с тях, да ги галят и да ги сресват със специални четки. С големите си пухкави уши и игриво поведение, те обещават да донесат много усмивки.
Малките красавци очакват своите осиновители, които да им изберат подходящи имена.
