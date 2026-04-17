Общо 2066 сигнала за изборни престъпления и нарушения са постъпили в цялата страна до днес, 9.00 часа. Това съобщи в Плевен служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев, информира ФОКУС.

Дечев коментира, че на парламентарните избори през 2024 г. постъпилите сигнали са били 612.

"Подготвили сме някои изборни изненади за хората, които все още не са се вслушали в нашите призиви и съвети да не извършват нарушения на закона, да не извършват престъпления, свързани с изборния процес", заяви той.

Burgas24.bg припомня, че сутринта МВР хвана 200 000 евро, разпределени в пликове за купуване на гласове от ОПГ.