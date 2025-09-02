ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Миряните ще могат да се поклонят пред Честния и Свещен Пояс на Пресвета Богородица в храм "Св. Богородица" в Бургас
Светинята се пази в манастира "Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос, Гърция, и ще бъде донесена в България от Геронтиса Нимфодора, игумения на светата обител.
Тържествено посрещане на св. Пояс в Бургас ще бъде на 14 септември пред катедралния храм "Св. св. Кирил и Методий“ в 18.00 часа.След това с Литийно шествие по ул. "Александровска“ и ул. "Успенска“ тя ще бъде пренесена до храм "Св. Богородица“, където ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня.
Свещената реликва пристига в бургаския храм "Св. Богородица" на големия хрисниянски празник Кръстовден /14 септември/ и ще остане до 17 септември, когато е Надежда, Вяра и Любов.
През тези дни храмът ще бъде денонощно отворен за всички вярващи, които искат да се поклонят на светинята – за здраве, за изцеление от болести, за благословение на бездетни съпрузи, за утеха в душевни и телесни страдания и за покровителство над децата, семействата и родителите.
Кратки сведения за Пояса на Пресвета Богородица
Според Свещеното Предание, поясът бил изтъкан от Пресвета Богородица собственоръчно от камилска вълна. След Нейното Успение Тя го предала на св. апостол Тома. През вековете светинята е била съхранявана първо в Йерусалим, после в Кападокия, а оттам пренесена в Константинопол.
Дълги години се е пазела във Влахернския храм и във византийския дворец. С нея се е изцелила императрица Зоя, съпругата на император Лъв VI Мъдри.
През XII век Църквата установила празника на Честния Пояс на 31 август.
По-късно реликвата преминала през България и Сърбия, а в края на XIV век княз Лазар я предал на Ватопедския манастир в Света гора, където се пази и до днес. Части от пояса се съхраняват и в Кипър, Грузия, Италия, Сирия, както и в манастира "Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос.
Безбройни са свидетелствата за чудеса и благодатна помощ, които Пресвета Богородица извършва чрез този Свещен Пояс – за изцеление, за благословение на семейства, за покров над деца и за утеха на всички, които с вяра прибягват към Нейното застъпничество.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Желязков в Бургас: Ние приемаме общата европейска валута на близо...
11:04 / 02.09.2025
Любослав Костов от Бургас: В никакъв случай ДДС не трябва да се в...
10:20 / 02.09.2025
Важна среща, свързана с еврото, се провежда днес в Бургас
09:50 / 02.09.2025
Педагози от ЦПЛР – Бургас обмениха добри практики в Истанбул
09:37 / 02.09.2025
Заплата, която е четири пъти над минималната в България, не убеди...
21:37 / 01.09.2025
Музикалното училище в Бургас има нов директор
14:56 / 01.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Любо Киров взима песните на Васко Кеца
14:54 / 01.09.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
09:51 / 01.09.2025
Гърдева с тежко признание за голяма загуба
17:08 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета