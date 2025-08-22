Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Автор: Николай Парашкевов 14:34Коментари (1)2511
©
Имало е друг човек с Никола Бургазлиев в АТВ-то. Това отговори на въпрос на Burgas24.bg адвокатът му Галина Колева.

"Ние сме поискали още от първия ден този човек да бъде разпитан и до ден днешен това не се е случило. През вчерашния ден входирахме нарочно заявление до следователите да направят разпит на свидетеля – очевидец“, заяви тя като уточни, че при него е имало момиче. Burgas24.bg узна, че момичето се казва Виктория.

Повече вижте в нашето видео!




Още по темата: общо новини по темата: 28
22.08.2025 Адвокатът на Никола Бургазлиев: Каза ми "За мен животът е приключил, ако се установи, че съм виновен"
22.08.2025 Няма да си е у дома при мама и тате! Полицейският син влиза в ареста!
22.08.2025 Какво каза полицейският син с АТВ-то пред съда?
22.08.2025 Депутати искат от Сарафов делото за АТВ-то да се гледа на друго място
22.08.2025 ДНК тест доказа, че Бургазлиев е дал пробата за наркотици, очакват се резултати от кръвните тестове
22.08.2025 Роднина на пострадалите пита къде е момичето, което е било с Бургазлиев по време на инцидента
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
преди 4 ч. и 11 мин.
0
 
 
Галина, ама няма проблем
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Бургас:
Адвокатът на Никола Бургазлиев: Каза ми "За мен животът е приключ...
16:35 / 22.08.2025
Добрин Вътев представя сънувани пространства за 50-та си годишнин...
16:17 / 22.08.2025
Няма да си е у дома при мама и тате! Полицейският син влиза в аре...
15:38 / 22.08.2025
Какво каза полицейският син с АТВ-то пред съда?
15:01 / 22.08.2025
ДНК тест доказа, че Бургазлиев е дал пробата за наркотици, очаква...
14:12 / 22.08.2025
Роднина на пострадалите пита къде е момичето, което е било с Бург...
13:28 / 22.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сервитьорите са длъжни да представят на клиентите менютата при вземането на поръчката и при поднасянето на сметката
09:36 / 21.08.2025
Блъснатата в Слънчев бряг от АТВ Христина е изпаднала в клинична смърт
13:38 / 21.08.2025
Апартаментът на Тони Димитрова заприлича на цветарски магазин
12:39 / 21.08.2025
Връзка на Кейт Мидълтън отново излезе наяве
16:32 / 20.08.2025
Черен ден в Бургаско! Трима се удавиха в морето, борят се за живота на дете!
11:42 / 21.08.2025
Пак е без гадже
12:20 / 21.08.2025
Почина гласът на всички филми, които гледахме като деца
20:57 / 21.08.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Убийство в Първомай
Матури 2025
Бури и градушки 2025 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: