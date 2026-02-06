19-годишно криминално проявен младеж от Свети влас бе задържан от полицията заради кражби от два кафеавтомата в курортния град, научиМладокът е задържан от служители от Районно управление – Несебър.От единия обран автомат е открадната сумата от 70 евро, а от втория - 20 евро.Задържаният направил пълни самопризнания.Работата по цялостно документиране на престъпната дейност на 19-годишния мъж продължава от служители на Районно управление – Несебър.