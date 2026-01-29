Млад мъж е намерен мъртъв в курорта Свети Влас
©
Той е открит в жилищен комплекс в апартамент, който е обитавал през последните месеци.
По първоначален оглед няма следи от насилие. Момчето е от Стара Загора според неофициалната информация.
Още от категорията
/
Задържаха двама мъже от кварталите "Победа" и "Горно Езерово", откраднали 150 м. кабел за 3 бона
08:40
Двама шофьори се надпреварваха кой да наруши закона повече, в крайна сметка направиха ПТП край Слънчев бряг
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.