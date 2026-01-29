Сподели close
Млад мъж е намерен мъртъв в курорта Свети Влас днес следобед, научи Burgas24.bg

Той е открит в жилищен комплекс в апартамент, който е обитавал през последните месеци.

По първоначален оглед няма следи от насилие. Момчето е от Стара Загора според неофициалната информация.