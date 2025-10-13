В петък около 22:20 ч. на пътя Варна – Айтос поради движение с несъобразена с пътните условия и релефа на местността скорост в условията на ляв завой, самостоятелно е катастрофирал, блъскайки се в крайпътната мантинела, лек автомобил "Хонда Сивик“, управляван от 19-годишен младеж от Руен.Шофьорът е получил контузия на гръдния кош.