Млад шофьор катастрофира в Сунгурларе, попадна в болница

© Снощи около 23:00 ч. на сунгурларската улица "Георги Димитров“ до дом №7, поради движение с несъобразена с пътната обстановка скорост, самостоятелно катастрофира лек автомобил "БМВ 330D“ със старозагорска регистрация, управляван от 25-годишен мъж от Сунгурларе.



Мъжът е получил фрактура на дясната колянна капачка. Той е откаран в болница "Дева Мария“.