Млада бургаска режисьорка е част от екипа на високобюджетен късометражен филм

© На 27 и 28 юни, спазвайки всички противоепидемични мерки, "Солент Филм" засне най-амбициозният оригинален късометражен филм в България. Младият режисьор Тина Маркович,която е от Бургас, заедно с оператора Юлиян Атанасов (носител на World Cinema Dramatic Grand Jury Prize от фестивала Sundance 2020) превърна декорите на Nu Boyana Film Studios в парижанска приказка през 30-те години на миналия век. Историята проследява приключенията на двама английски обирджии, които се сблъскват с поредица от оеочаквани неприятности.



За кино индустрията, извънредното положение прекрати всякаква дейност. "Солент Филм се възползва от забавеното темпо и реализира изцяло собствен проект. Новите условия за безопасност изискват промени в начина на работа, което не се оказа проблем за динамичния екип на продуцентската компания. Всички лица от екипа бяха тествани за Covid-19 преди снимките, а маските и дезинфекцията бяха задължителна част от процеса на снимачната площадка.



"The Big French Robbery" има за цел да бъде разпространен на най-големите световни кино фестивали. Амбицията на лентата е да бъде превърната в пълнометражен проект в най-близко бъдеще. Филмът цели да покаже на световната индустрия, че у нас могат да се снимат висококачествени продукции дори и по време на пандемия.



Актьорският състав е комбинация от международни и български изгряващи звезди: Американецът Нейтън Купър, (An Affair to Die For, Doom, Angel Has Fallen), Игор Пачемски (Македония), Мартин Митков (България) и други.