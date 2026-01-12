Млада бургазлийка катастрофира на заснежения път Бургас – Варна
Шофьорката е получила фрактура на дясната китка. Тя е настанена за лечение в болница "Сърце и мозък“.
